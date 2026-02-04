Надбавка за секретність ущільнила гаманець: скільки заробила голова Івано-Франківської ОВА в 2025

Ми зібрали всі деталі доходу чиновниці за рік

Заробітна плата голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук за 2025 рік склала понад півмільйона гривень. Стало відомо, скільки фактично склав дохід і чи передбачалися для неї додаткові виплати.

Що потрібно знати:

Щомісяця начальниці ОВА нараховувалась надбавка за секретність

Щомісячна зарплата варіювалася від 46 тис. грн. до 56 тис. грн.

Глава ОВА отримала на 75 тисяч менше, ніж мер міста за рік

Про це "Телеграфу" повідомили в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації у відповіді на офіційний запит видання.

Відповідь Івано-Франківської ОВА на запит "Телеграфа"

Так, згідно з наданим документом, зарплата Онищук щомісяця була різною — від 46 до 56 тисяч гривень. Нижче буде наведено суми вже після вирахування податків.

січень – 46 313 грн

лютий – 46 313 грн

березень – 47 449 грн

квітень – 56 244 грн

травень – 56 244 грн

червень – 55 789 грн

липень – 53 028 грн

серпень – 53 028 грн

вересень – 53 028 грн

жовтень – 53 028 грн

листопад – 53 028 грн

грудень – 53 028 грн

Світлана Онищук

2025 року Онищук отримувала надбавку "за секретність". Це доплата за роботу з інформацією, яка має обмежений доступ (службова, таємна тощо). Ця надбавка нараховувалася щомісяця і змінювалася разом із посадовим окладом:

січень – 14 813 грн

лютий – 14 813 грн

березень – 14 813 грн

квітень – 16 033 грн

травень – 16 033 грн

червень – 16 033 грн

липень – 15 835 грн

серпень – 15 835 грн

вересень – 15 835 грн

жовтень – 15 835 грн

листопад – 15 835 грн

грудень – 15 835 грн

Зарплата Світлани Онищук за 2025 рік. Скріншот: відповідь Івано-Франківській ОВА "Телеграфу"

Зазначимо, що оклад міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа у 2025 році становив 24 866 гривень. При цьому сума нарахованої заробітної плати досягла 925 959,73 грн., з яких на руки він отримав 701 369,46 грн. Таким чином сума податків та зборів становила 224 590,27 гривень.

У той же час голова ОВА у сумі за 2025 рік отримала 626 522 грн. Тобто на 75 тис грн менше.

