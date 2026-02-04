Надбавка за секретність ущільнила гаманець: скільки заробила голова Івано-Франківської ОВА в 2025
Ми зібрали всі деталі доходу чиновниці за рік
Заробітна плата голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук за 2025 рік склала понад півмільйона гривень. Стало відомо, скільки фактично склав дохід і чи передбачалися для неї додаткові виплати.
Що потрібно знати:
- Щомісяця начальниці ОВА нараховувалась надбавка за секретність
- Щомісячна зарплата варіювалася від 46 тис. грн. до 56 тис. грн.
- Глава ОВА отримала на 75 тисяч менше, ніж мер міста за рік
Про це "Телеграфу" повідомили в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації у відповіді на офіційний запит видання.
Так, згідно з наданим документом, зарплата Онищук щомісяця була різною — від 46 до 56 тисяч гривень. Нижче буде наведено суми вже після вирахування податків.
- січень – 46 313 грн
- лютий – 46 313 грн
- березень – 47 449 грн
- квітень – 56 244 грн
- травень – 56 244 грн
- червень – 55 789 грн
- липень – 53 028 грн
- серпень – 53 028 грн
- вересень – 53 028 грн
- жовтень – 53 028 грн
- листопад – 53 028 грн
- грудень – 53 028 грн
2025 року Онищук отримувала надбавку "за секретність". Це доплата за роботу з інформацією, яка має обмежений доступ (службова, таємна тощо). Ця надбавка нараховувалася щомісяця і змінювалася разом із посадовим окладом:
- січень – 14 813 грн
- лютий – 14 813 грн
- березень – 14 813 грн
- квітень – 16 033 грн
- травень – 16 033 грн
- червень – 16 033 грн
- липень – 15 835 грн
- серпень – 15 835 грн
- вересень – 15 835 грн
- жовтень – 15 835 грн
- листопад – 15 835 грн
- грудень – 15 835 грн
Зазначимо, що оклад міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа у 2025 році становив 24 866 гривень. При цьому сума нарахованої заробітної плати досягла 925 959,73 грн., з яких на руки він отримав 701 369,46 грн. Таким чином сума податків та зборів становила 224 590,27 гривень.
У той же час голова ОВА у сумі за 2025 рік отримала 626 522 грн. Тобто на 75 тис грн менше.
