Надбавка за секретність ущільнила гаманець: скільки заробила голова Івано-Франківської ОВА в 2025

Анастасія Мокрик ,
Світлана Онищук Новина оновлена 04 лютого 2026, 17:00
Світлана Онищук. Фото Колаж "Телеграфу"

Ми зібрали всі деталі доходу чиновниці за рік

Заробітна плата голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук за 2025 рік склала понад півмільйона гривень. Стало відомо, скільки фактично склав дохід і чи передбачалися для неї додаткові виплати.

Що потрібно знати:

  • Щомісяця начальниці ОВА нараховувалась надбавка за секретність
  • Щомісячна зарплата варіювалася від 46 тис. грн. до 56 тис. грн.
  • Глава ОВА отримала на 75 тисяч менше, ніж мер міста за рік

Про це "Телеграфу" повідомили в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації у відповіді на офіційний запит видання.

Відповідь Івано-Франківської ОВА на запит "Телеграфа"
Відповідь Івано-Франківської ОВА на запит "Телеграфа"

Так, згідно з наданим документом, зарплата Онищук щомісяця була різною — від 46 до 56 тисяч гривень. Нижче буде наведено суми вже після вирахування податків.

  • січень – 46 313 грн
  • лютий – 46 313 грн
  • березень – 47 449 грн
  • квітень – 56 244 грн
  • травень – 56 244 грн
  • червень – 55 789 грн
  • липень – 53 028 грн
  • серпень – 53 028 грн
  • вересень – 53 028 грн
  • жовтень – 53 028 грн
  • листопад – 53 028 грн
  • грудень – 53 028 грн
Світлана Онищук
Світлана Онищук

2025 року Онищук отримувала надбавку "за секретність". Це доплата за роботу з інформацією, яка має обмежений доступ (службова, таємна тощо). Ця надбавка нараховувалася щомісяця і змінювалася разом із посадовим окладом:

  • січень – 14 813 грн
  • лютий – 14 813 грн
  • березень – 14 813 грн
  • квітень – 16 033 грн
  • травень – 16 033 грн
  • червень – 16 033 грн
  • липень – 15 835 грн
  • серпень – 15 835 грн
  • вересень – 15 835 грн
  • жовтень – 15 835 грн
  • листопад – 15 835 грн
  • грудень – 15 835 грн
Зарплата Світлани Онищук за 2025 рік
Зарплата Світлани Онищук за 2025 рік. Скріншот: відповідь Івано-Франківській ОВА "Телеграфу"

Зазначимо, що оклад міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа у 2025 році становив 24 866 гривень. При цьому сума нарахованої заробітної плати досягла 925 959,73 грн., з яких на руки він отримав 701 369,46 грн. Таким чином сума податків та зборів становила 224 590,27 гривень.

У той же час голова ОВА у сумі за 2025 рік отримала 626 522 грн. Тобто на 75 тис грн менше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку зарплату за 2025 рік отримав мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

