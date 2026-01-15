Нардепка пояснила, чому варто вкладати у спорт під час війни
Колишня спортсменка зараз керує українською легкою атлетикою
Президентка Федерації легкої атлетики України, народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Саладуха розповіла про важливість спорту під час повномасштабного вторгнення РФ. Вона пояснила, що спорт – це важлива частина пропаганди та іміджу держави.
Що потрібно знати
- Держава недостатньо фінансує спорт
- Саладуха наголосила на важливості спорту в пропаганді
- Федерації шукають партнерів та спонсорів для фінансування
Відповідний коментар Саладухи наводить "Телеграф". Повне інтерв’ю Ольги нашому виданню читайте у статті "Росіяни хитро намагаються потрапити на Олімпіаду — президентка Федерації легкої атлетики України".
Під час війни спорт — це ковток оптимізму, віри в життя та в те, що життя в Україні продовжується. За виступами наших спортсменів стежать по всій країні та за кордоном, адже багато українців зараз розкидані по світу.
Коли наші спортсмени перемагають, підіймається прапор та звучить гімн, це об’єднує нашу країну та націю. Хтось може сказати, що під час війни не варто вкладати у спорт, але саме спорт є важливою складовою пропаганди та іміджу нашої держави.
Довідка: Ольга Саладуха раніше успішно виступала у легкій атлетиці, спеціалізувалася у стрибках у довжину та потрійному стрибку. Чемпіонка світу та багаторазова чемпіонка Європи, на Олімпіаді-2012 у Лондоні принесла Україні "бронзу" у цій же дисципліні.
Нагадаємо, восени 2025 року на Всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики сталася непересічна подія. 13-річний український стрибун із жердиною Матвій Строгалєв зумів перестрибнути планку на висоті 4,00 м.