Нардепка пояснила, чому варто вкладати у спорт під час війни

Під час війни спорт — це ковток оптимізму, віри в життя та в те, що життя в Україні продовжується. За виступами наших спортсменів стежать по всій країні та за кордоном, адже багато українців зараз розкидані по світу.

Коли наші спортсмени перемагають, підіймається прапор та звучить гімн, це об’єднує нашу країну та націю. Хтось може сказати, що під час війни не варто вкладати у спорт, але саме спорт є важливою складовою пропаганди та іміджу нашої держави.