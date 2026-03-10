Весняні канікули в Карпатах: три місця, де буде цікаво і дітям, і дорослим

Вони підійдуть для родин із різним бюджетом

Вже за кілька тижнів в Україні стартують весняні канікули у більшості школярів. Провести їх з користю можна по-різному. Частина батьків шукає варіанти тижневих таборів у власних містах, а частина планує поїздки в Карпати.

"Телеграф" зібрав три локації, які можуть бути цікаві не тільки дітям, а й дорослим. Адаптувати їх можна на різний вік та ступінь достатку.

Яремче (Івано-Франківська область)

Низькогірний курорт Яремче часто обирають родини з дітьми, адже тут можна знайти все, чим славляться Карпати. Вартість проживання від кількох сотень гривень за ніч до десятків тисяч, якщо орендувати окремий будинок чи номер в спа-готелі. Яремче — вже не гірське атмосферне поселення, а розвинений курорт в оточенні гір.

В самому Яремче знаходиться водоспад Пробій зі зручним підходом, сувенірний ринок, тематичний розважальний простір "Ґедзьо Парк Легенд", парк-музей "Карпати в мініатюрі" тощо. З Яремче також можна відправитися у гори — для початківців можна пройтись до скель Довбуша, а ті, хто більш впевнений у своїх силах можуть піднятися на гору Маковиця.

Берегове (Закарпатська область)

За Карпатами э що подивитись. Термальний курорт в Берегове працює в усі сезони — температура води не опускається нижче +30°C. Це містечко славиться своїми автентичними вулицями та спокоєм, гастротуризмом і не тільки.

Берегове з висоти/ restlib.com.ua

Для купання працює оздоровчий комплекс "Жайворонок" та державний термальний басейн спортивної бази "Закарпаття". Навколо теж є що подивитись, зокрема кілька цікавих пішохідних маршрутів та гастротури на місцеві виробництва сиру.

Оздоровчий комплекс "Жайворонок" ціни 2026

Берегове також популярна точка для огляду Закарпаття — за пів години знаходиться Мукачево, де можна подивитись відомий замок Паланок, за годину машиною (близько 70 км) — обласний центр Ужгород.

Буковель (Івано-Франківська область)

В кінці березня в Буковелі — "низький сезон" з найнижчими цінами на скіпаси та житло. В цей час тут можна не тільки прогулятися і насолодитися останнім катанням, якщо не зійшов сніг, а й випробувати свою сміливість на родельбані "Speed Fun" чи завітати в етнопарк "Гуцул Ленд", де можна не тільки контактувати з тваринами чи познайомитись із побутом гуцулів, а й зробити цікаві фото.

Для активного відпочинку з дітьми в Буковелі працює аквапарк Мавка. До нього дешевше завітати родиною чи компанією.

Аквапарк "Мавка" ціни 2026

