Місце побачень і весільних фото: де знаходиться міст закоханих у Харкові та чому не варто вішати там замок (фото, відео)

В Харкові є не один міст, який називають "мостом закоханих". Чому виникла плутанина, пояснює "Телеграф"

У Харкові є знакове місце для закоханих. В сквері "Стрілка" на Лопанській набережній є пішохідний міст, який з 2010 року вважається основним мостом закоханих.

Пари та молодята приходять на нього, для того, щоб залишити замки на знак свого вічного кохання. Однак варто зауважити, ці замки тут висять не довго, інакше міст не витримає.

Раз на кілька місяців СКП "Харківзеленбуд" знімає ці замки, бо залізні символи кохання суттєво прогинають троси підвісної конструкції моста і прискорюють її руйнацію. Тож міська влада закликає не лишати замки.

Лопанський пішохідний міст в сквері "Стрілка"/ Фото: СКП "Харківзеленбуд"

Зазначимо, у 2024 році місто реконструювало міст, оновивши фарбу на металевих конструкціях. Вночі міст підсвічується різними кольорами.

Міст закоханих у сквері "Стрілка" офіційно відкрили 23 серпня 2010 року, до цього тут був пішохідний підвісний міст який називався "Рибний". Натомість до цього закохані в Харкові обирали інше місце для висловлювання своїх почуттів — міст поблизу зоопарку над Клочківським узвозом "Зоологічний".

Його кілька років тому реконструювали, а після встановлення підсвітки місце стало ще більш романтичним. Тож ймовірно, він зможе конкурувати з Лопанським пішохідним мостом за право називатися головним мостом закоханих Харкова.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Укрпошта потрапила в скандал через рекламу "Пошти кохання" до Дня святого Валентина. Все — через сексуалізований образ школярки.