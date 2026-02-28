Нагадує замок Діснея. Як виглядає один з найкрасивіших вокзалів України (фото)

Йому вже понад 70 років

В Україні є чимало гарних та незвичних вокзалів, станцій метро чи зупинок. Одним з таких є вокзал у Бахмачі, Чернігівській області.

"Телеграф" розповість, чому його називають одним з найкрасивіших в Україні. Зауважимо, що цей вокзал побудували ще у 1953 році.

Його головною особливістю є саме архітектура. Будівля виконана у неоготичному стилі з високими вежами, арками та різними декоративними елементами. З одного боку цей вокзал нагадує справжній замок, а точніше один з замків світу Діснея.

Вокзал у Бахмачі. Фото: Вікіпедія

Атмосфери середньовічної фортеці додають фасади з цегли, гострі дахи та вітражні вікна. Досить часто у Бахмачі приїздять туристи, аби просто поглянути на цей витвір архітектурного мистецтва.

Вокзал у Бахмачі

Як раніше виглядав вокзал міста Бахмачі. Фото: відкриті джерела

Сама будівля вокзалу має кілька поверхів та ризаліт (частина будинку, що виступає за основну лінію фасаду від фундаменту до даху). Центральна частина має прямокутні вежі з декоративними карнизами. Сам фасад оздоблено цегляними вставками та ліпниною з фолькльорними мотивами. Будівля має кілька входів.

Окрім того, вражає краса вокзалу й всередині. Адже він має просторі зали з високими стелями та мозаїчною підлогою. А люстри й досі зберегли свій вигляд з 1950-х років. Вокзал в Бахмачі має статус пам'ятка архітектури місцевого значення.

Вокзал міста Бахмачі всередині. Фото: Вікіпедія

