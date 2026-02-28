Нагадує замок Діснея. Як виглядає один з найкрасивіших вокзалів України (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Йому вже понад 70 років
В Україні є чимало гарних та незвичних вокзалів, станцій метро чи зупинок. Одним з таких є вокзал у Бахмачі, Чернігівській області.
"Телеграф" розповість, чому його називають одним з найкрасивіших в Україні. Зауважимо, що цей вокзал побудували ще у 1953 році.
Його головною особливістю є саме архітектура. Будівля виконана у неоготичному стилі з високими вежами, арками та різними декоративними елементами. З одного боку цей вокзал нагадує справжній замок, а точніше один з замків світу Діснея.
Атмосфери середньовічної фортеці додають фасади з цегли, гострі дахи та вітражні вікна. Досить часто у Бахмачі приїздять туристи, аби просто поглянути на цей витвір архітектурного мистецтва.
Сама будівля вокзалу має кілька поверхів та ризаліт (частина будинку, що виступає за основну лінію фасаду від фундаменту до даху). Центральна частина має прямокутні вежі з декоративними карнизами. Сам фасад оздоблено цегляними вставками та ліпниною з фолькльорними мотивами. Будівля має кілька входів.
Окрім того, вражає краса вокзалу й всередині. Адже він має просторі зали з високими стелями та мозаїчною підлогою. А люстри й досі зберегли свій вигляд з 1950-х років. Вокзал в Бахмачі має статус пам'ятка архітектури місцевого значення.
Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає одна з найкрасивіших станцій метро у світі.