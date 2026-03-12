Без фірмової коси: Юлія Тимошенко раптово змінила зачіску (фото, відео)

Політикиня змінила імідж

Лідерка партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка ініціювала перерахунок та підвищення пенсій, здивувала публіку зміною іміджу. Політикиня з’явилася у новому відео в соцмережах без своєї традиційної фірмової коси.

У ролику, оприлюдненому на сторінці нардепки у Facebook із пленарного засідання Верховної Ради, Тимошенко постала з високим пучком на голові. З десятиліття кар'єри політикиню звикли бачити з іншою зачіскою — фірмовою косою.

Фірмова "корона-коса" довгі роки була частиною публічного образу Юлії Тимошенко. Саме з цією зачіскою вона проходила більшість політичних кампаній, з’являлася у Верховній Раді та на міжнародних зустрічах.

Юлія Тимошенко. Фото: скріншот з відео

Втім останнім часом політикиня дедалі частіше експериментує зі стилем. У новому відео вона обрала більш сучасний і стриманий варіант — акуратно зібране волосся у високий пучок, який відкриває обличчя та робить образ більш діловим.

На засіданні ВРУ Тимошенко заявила, що недопустимо виплачувати пенсію, меншу за мінімальний прожитковий рівень, який нині становить 6400 гривень. "Батьківщина" вимагатиме внести зміни до бюджету-2026, аби відновити справедливість для майже 9 мільйонів людей.

