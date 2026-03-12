Покарають не тільки Гороховського? Юрист розповів цікаву деталь про скандал з Мonobank

Власник персональних даних клієнта не "моно"

Не тільки співвласник "Монобанку" Олег Гороховський може нести відповідальність за злиття даних клієнтки у мережу. Адже сам "моно" не є банком, це IT-продукт, що підпорядковується АТ "Універсал Банк".

Що треба знати:

Гороховському можуть загрожувати кілька позовів чи штрафів з боку партнера

НБУ аналізує ситуацію з Мonobank

Про це партнер Юридичної компанії "Алєксєєв, Боярчуков та партнери" Тарас Ковальський розповів "Телеграфу" у матеріалі "Гороховський вибачився і дав обіцянку клієнтам Monobank. Що йому загрожує через скандал".

За словами експерта, юридично Monobank не є банком. Це IT-продукт, розроблений компанією Fintech Band, співзасновником якої є Олег Гороховський. Тобто усі клієнти "моно" насправді є клієнтами АТ "Універсал Банк" (який має банківську ліцензію).

Таким чином сам Гороховський та його компанія діють як підрядники (аутсорсери) банку і надають технічні та маркетингові послуги. Враховуючи те, що клієнтка укладала договір саме з "Універсал Банком", він виступає власником її персональних даних і несе первинну відповідальність за їхнє збереження.

Але це не означає, що з топменеджера monobank знімається відповідальність. Адже підрядник (Fintech Band або особисто Гороховський) отримав доступ до відеоверифікації клієнта і "зливав" її в мережу.

"З погляду Національного банку України (НБУ) та закону, банківську таємницю не вберіг саме "Універсал Банк". Клієнтка має повне право подавати позов про відшкодування моральної та матеріальної шкоди безпосередньо до "Універсал Банку", а не до Гороховського. Хоча Гороховський не є посадовою особою банку, закон все одно поширюється на нього", — каже Ковальський.

При цьому банк задля збереження репутації та ліцензії може діяти за юридичними правилами. Тобто фактично перекласти відповідальність на того, хто безпосередньо вчинив правопорушення, зберігши при цьому своє юридичне реноме.

"Ситуація для Олега Гороховського є юридично та репутаційно складною, оскільки факт публікації внутрішніх даних є публічним і задокументованим. Однак кожна особа має право на юридичний захист. Оскільки юридично претензії НБУ та клієнтки будуть спрямовані до АТ "Універсал Банк", Гороховському потрібно захищатися від можливих позовів чи штрафів з боку банку", — додає юрист.

Зауважимо, що "Телеграф" звернувся до НБУ, де наголосили, що аналізують ситуацію та направили до "Монобанку" запит щодо надання пояснень стосовно обставин поширення інформації, яка могла бути отримана під час проведення процедур ідентифікації або верифікації клієнта та може складати банківську таємницю.

Відповідь НБУ

Що передувало

9 березня 2026 року Олег Гороховський, співзасновник "Монобанку", на своїй сторінці в Threads опублікував пост із підписом: "Звернулась клієнтка на відеоверифікацію з питанням, чого заблокували її рахунок. Сказали, що через те, що голова немита…".

Пост Гороховського. Скриншот: Threads

На ньому була зображена дівчина Карина Кольб на тлі триколору. Спочатку усі думали, що це російський прапор, але дівчина запевнила, що він належить Словенії та надала докази. Однак публікація викликала суспільний резонанс не через колір прапору, а через розголошення Гороховським приватних даних.

Раніше "Телеграф" розповідав, які закони ЄС порушив директор "Монобанку" через скандал з прапором.