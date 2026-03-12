"Няш-мяш" Поклонська нагадала про себе і отримала по заслугах (фото)

Держзрадниця нагадала про себе в соцмережах і нарвалася на критику

Наталія Поклонська – колишня працівниця прокуратури Криму, яка після окупації півострова перейшла на бік росіян та очолила прокуратуру регіону. Після цього вона працювала в інших державних установах РФ.

У 2022 Поклонська була призначена радником Генерального прокурора РФ. Після цього вона зменшила свою активність у соцмережах, проте час від часу все ж таки виходить на зв’язок.

Наталія Поклонська. Фото: скріншот із відео

Так, нещодавно експрокурорка, відома як "няш-м’яш", опублікувала у соцмережі Threads нове фото та розповіла "свою правду".

Мене звуть Наталія Поклонська, і ось моя правда. Мені 45 років. Янародилася у Михайлівці, Україна. Я роки пропрацювала в прокуратурі Криму та інших юридичних відомствах системи кримінального правосуддя, не знаючи, чи настане колись моя година. У результаті я опинилася у центрі світової уваги після політичних подій 2014 року, коли була призначена прокурором Криму. Але слава швидкоплинна. Кар’єрний темп сповільнюється. Закрадаються сумніви. Це боляче, але продовжую йти вперед. Досі веду розслідування. Досі шукаю справедливість! Я досі тут написала Наталія Поклонська

Скріншот посту Поклонської у соцмережі Threads

Користувачі соцмережі нагадали в коментарях, що Поклонська держзрадниця і їй світить кримінальна стаття:

Хто не обробив Тредс від мандавошок?

Сподіваюся, санкцію статті за державну зраду України ти пам’ятаєш, "юристко".

О, дах, що потік, знайшла Тредс.

Це довічне, бейбі.

Я думав, що після ходи з портретом Миколи II її в дурці закрили

Наталю, тебе в Києві зачекалися. Сто одинадцята стаття, доля молодіжна. Ти ж знаєш, явка з повинною та співпраця – до пенсії вже вийдеш. Давай покажи приклад.

Дякую, що весь цей час працювали для України, дуже тяжко Вам було грати ролі, але це було потрібно. Закінчиться війна, ми Вас не забудемо і віддячимо! Тримайтеся!

Зрадниця. Колаборантка. Сподіваюся, у Гаазі матимеш довічне.

Коментарі під постом Поклонської

