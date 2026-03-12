"Діва-гопник": 42-річна Джамала викликала фурор новими фото

42-річна зірка жартома описала свій стиль

Відома українська співачка Джамала, яка була продюсером Національного відбору на Євробачення-2026, порадувала своїх шанувальників світлинами зі стильними образами.

42-річна виконавиця опублікувала у мережі Threads добірку фотографій, що були зроблені на публічних заходах, під час інтерв'ю, фотосесій, а також у домашній атмосфері. Свій пост зірка підписала коротко: "Екстраверт".

Підписники в коментарях поцікавилися у Джамали, що саме у кадрах свідчить про тип її особистості. У відповідь співачка зазначила, що на це нібито вказують яскраві кольори, прикраси та мова її тіла.

Цікаво, що таку саму добірку світлин співачка опублікувала й в Instagram. У коментарях її засипали компліментами за стильні образи, а у відповідь вона жартома зауважила, що її улюблений стиль — "діва-гопник".

