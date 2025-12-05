Україна дізналася імена потенційних суперників на ЧС-2026
Синьо-жовті поки що не вийшли на Мундіаль
У п’ятницю, 5 грудня, у Вашингтоні (США) відбулося жеребкування фінальної частини чемпіонату світу з футболу-2026. Збірна України дізналася імена потенційних суперників на Мундіалі.
- Урочиста церемонія жеребкування відбулася у Вашингтоні
- Збірна України ще не кваліфікувалася на ЧС-2026
- У разі вдалого відбору Синьо-жовті зіграють на Мундіалі у квартеті F
У разі успішної кваліфікації на ЧС-2026 наша команда зіграє у групі F разом із Нідерландами, Японією та Тунісом. Про це повідомляє "Телеграф".
ЧС-2026 пройде в США, Канаді та Мексиці у червні/липні 2026 року. Розклад матчів та календар турніру стане відомим на додатковій церемонії 6 грудня.
Результати жеребкування фінальної стадії чемпіонату світу
Група А — Мексика, Південна Корея, ПАР, переможець плей-оф D.
Група B — Канада, Швейцарія, Катар, переможець плей-оф А.
Група C — Бразилія, Марокко, Шотландія, Гаїті.
Група D — США, Австралія, Парагвай, переможець плей-оф С.
Група E — Німеччина, Еквадор, Кот-д’Івуар, Кюрасао.
Група F — Нідерланди, Японія, Туніс, переможець плей-офф B (тут грає Україна).
Група G — Бельгія, Іран, Єгипет, Нова Зеландія.
Група H — Іспанія, Уругвай, Саудівська Аравія, Кабо-Верде.
Група I — Франція, Сенегал, Норвегія, переможець плей-оф 1.
Група J — Аргентина, Австрія, Алжир, Йорданія.
Група K — Португалія, Колумбія, Узбекистан, переможець плей-оф 2.
Група L — Англія, Хорватія, Панама, Гана.
Збірна України ще не кваліфікувалася на ЧС-2026. Для виходу на Мундіаль Синьо-жовтим необхідно виграти два матчі на шляху B європейського плей-оф. У першій грі українці зіграють зі Швецією. У разі успіху Синьо-жовті за путівку на Мундіаль проведуть дуель проти переможця матчу Польща – Албанія. У першій та другій зустрічі наша команда буде "господаркою" поля.
Нагадаємо, збірна України не зуміла здобути пряму путівку на Мундіаль на груповому етапі європейського відбору ЧС-2026. У першому турі футбольна Дружина програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). У 3-му турі українці обіграли на виїзді Ісландії (3:5), а в четвертому — Азербайджан (2:1). У 5-му турі Синьо-жовті без шансів поступилися Франції (0:4) та завершили відбір перемогою над ісландцями (2:0). З нашого квартету напряму на ЧС кваліфікувалася команда Франції, Україна вийшла у плей-оф відбору.