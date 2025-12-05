Україна дізналася імена потенційних суперників на ЧС-2026

Синьо-жовті поки що не вийшли на Мундіаль

У п’ятницю, 5 грудня, у Вашингтоні (США) відбулося жеребкування фінальної частини чемпіонату світу з футболу-2026. Збірна України дізналася імена потенційних суперників на Мундіалі.

Урочиста церемонія жеребкування відбулася у Вашингтоні

Збірна України ще не кваліфікувалася на ЧС-2026

У разі вдалого відбору Синьо-жовті зіграють на Мундіалі у квартеті F

У разі успішної кваліфікації на ЧС-2026 наша команда зіграє у групі F разом із Нідерландами, Японією та Тунісом. Про це повідомляє "Телеграф".

ЧС-2026 пройде в США, Канаді та Мексиці у червні/липні 2026 року. Розклад матчів та календар турніру стане відомим на додатковій церемонії 6 грудня.

Результати жеребкування фінальної стадії чемпіонату світу

Група А — Мексика, Південна Корея, ПАР, переможець плей-оф D.

Група B — Канада, Швейцарія, Катар, переможець плей-оф А.

Група C — Бразилія, Марокко, Шотландія, Гаїті.

Група D — США, Австралія, Парагвай, переможець плей-оф С.

Група E — Німеччина, Еквадор, Кот-д’Івуар, Кюрасао.

Група F — Нідерланди, Японія, Туніс, переможець плей-офф B (тут грає Україна).

Група G — Бельгія, Іран, Єгипет, Нова Зеландія.

Група H — Іспанія, Уругвай, Саудівська Аравія, Кабо-Верде.

Група I — Франція, Сенегал, Норвегія, переможець плей-оф 1.

Група J — Аргентина, Австрія, Алжир, Йорданія.

Група K — Португалія, Колумбія, Узбекистан, переможець плей-оф 2.

Група L — Англія, Хорватія, Панама, Гана.

Збірна України ще не кваліфікувалася на ЧС-2026. Для виходу на Мундіаль Синьо-жовтим необхідно виграти два матчі на шляху B європейського плей-оф. У першій грі українці зіграють зі Швецією. У разі успіху Синьо-жовті за путівку на Мундіаль проведуть дуель проти переможця матчу Польща – Албанія. У першій та другій зустрічі наша команда буде "господаркою" поля.

Нагадаємо, збірна України не зуміла здобути пряму путівку на Мундіаль на груповому етапі європейського відбору ЧС-2026. У першому турі футбольна Дружина програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). У 3-му турі українці обіграли на виїзді Ісландії (3:5), а в четвертому — Азербайджан (2:1). У 5-му турі Синьо-жовті без шансів поступилися Франції (0:4) та завершили відбір перемогою над ісландцями (2:0). З нашого квартету напряму на ЧС кваліфікувалася команда Франції, Україна вийшла у плей-оф відбору.