Любить гонки? Який годинник носить легенда футболу Андрій Шевченко (фото)

"Шева" віддає перевагу гоночному годиннику Rolex

Колишній футболіст, а нині голова Української асоціації футболу Андрій Шевченко здивував вибором наручного годинника. Легенда світового футболу, видно, як і воротар національної команди Анатолій Трубін, колекціонує Rolex.

Що потрібно знати

"Шева" часто носить годинник Rolex Daytona

У молодості він віддавав перевагу лімітованому Audemars Piguet Royal Oak Offshore

Обидва хронометри — гоночні

"Шева" найчастіше світився у незвичайній моделі Rolex Daytona. Про це повідомив блогер cats_and_watches у Threads. Саме це покоління хронометрів стало знаковим, адже це перша Daytona із власним механізмом Rolex.

Зараз "Шева" віддає перевагу Rolex Daytona зі сталевим безелем вартістю 22 173 євро (близько 1,1 млн грн).

Андрій Шевченко носить Rolex Daytona зі сталевим безелем/Фото: threads.com/@cats_and_watches

У молодості Шевченко носив лімітований Audemars Piguet Royal Oak Offshore вартістю 25 612 євро (близько 1,3 млн грн).

Андрій Шевченко в молодості вважав за краще лімітований Audemars Piguet Royal Oak Offshore/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Цікаво, що обидві моделі годинника – гоночні.

Нагадаємо, Шевченко очолив український футбол у січні 2024 року. Вже наступного дня він потрапив у скандал. Періодично на футбольного функціонера сиплеться критика. Нещодавно Андрія Миколайовича розкритикували через любов до іншого виду спорту.