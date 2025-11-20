Збірна України дізналася імена суперників на шляху до ЧС-2026

Синьо-жовтим необхідно виграти 2 матчі, щоб потрапити на Мундіаль

У четвер, 20 листопада, відбулося жеребкування стикових матчів Європейської кваліфікації чемпіонату світу з футболу-2026. У ході заходу збірна України дізналася ім'я наступного суперника у відборі.

Що потрібно знати:

Збірна України посіла друге місце у відбірковій групі ЧС-2026

Українці зіграють у плей-оф відбору

Синьо-жовті у 1/2 кваліфікації зіграють зі шведами

У плей-оф відбору ЧС-2026 візьмуть участь 16 збірних, повідомляє "Телеграф". 12 команд, які посіли другі місця на груповому етапі кваліфікації, а також 4 переможці груп Ліги націй УЄФА, які фінішували у своїх групах Європейської кваліфікації нижче за друге місце.

Склад кошиків

Збірна України згідно з рейтингом потрапила до першого кошика. Таким чином у півфіналі плей-оф відбору ЧС-2026 нашій команді дісталася одна з команд 4-го кошика.

Результати жеребкування стикового раунду кваліфікації ЧС-2026

За підсумками жеребкування у півфіналі шляху B відбору ЧС-2026 збірна України зіграє зі Швецією. У разі успіху Синьо-жовті за путівку на Мундіаль зіграють проти переможця дуелі Польща — Албанія. Першу гру українці проведуть удома.

Нагадаємо, у першій грі відбору на ЧС-2026 футбольна Дружина програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). У 3-му турі українці обіграли на виїзді Ісландію (3:5), а в четвертому — Азербайджан (2:1). У 5-му турі Синьо-жовті без шансів поступилися Франції (0:4), після чого перемогли ісландців (2:0). З нашого квартету напряму на ЧС кваліфікувалася команда Франції. Синьо-жовті вийшли до плей-оф відбору.

Зазначимо, збірна України у 2025 році розпочала з невдачі у Лізі націй, де у 2-матчевому протистоянні поступилася Бельгії за право виступати у Дивізіоні А. Через провал у дивізіоні B Ліги націй Синьо-жовті втратили можливість виходу на ЧС-2026 через цей турнір.