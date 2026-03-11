Ющенко та Орбан зустрічалися 26 років тому: угорського президента важко впізнати (фото)

Угорський політик на архівних знімках виглядає молодим і дуже худим

У мережі "випливли" кадри 2000 року, на яких тодішній прем’єр-міністр України Віктор Ющенко зустрічає свого угорського колегу Віктора Орбана у Києві. І якщо Ющенка впізнати доволі легко, то з Орбаном у багатьох виникло класичне питання, чи це точно він.

Справа в тому, що на фото угорський політик виглядає значно молодшим і помітно худішим, ніж його звикли бачити сьогодні. Відповідним знімком поділилися у Threads.

Зустріч відбулася 25 лютого 2000 року. Того дня Орбан прибув до столиці України з офіційним візитом, щоб обговорити стан і перспективи торговельно-економічної співпраці між двома країнами. Однією з головних тем переговорів було збільшення товарообігу між Україною та Угорщиною, як повідомляє УНІАН.

Віктор Орбан та Віктор Ющенко. Фото: Україна 25

Однак через 26 років увагу користувачів мережі привернула не стільки політична складова візиту, скільки зовнішній вигляд угорського політика. На архівних фото він виглядає настільки інакше, що деякі користувачі спершу навіть не впізнають його.

Віктор Орбан та Віктор Ющенко. Фото: УНІАН

У коментарях під дописом користувачі пишуть, що спочатку подумали, що це зовсім інша людина. Зокрема, порівнюють Орбана із Олегом Гороховським (співвласником "Монобанку") та Віталієм Портніковим (український журналіст). А хтось жартує, що так політик виглядав до того, як почав "любити Росію".

"Я спочатку подумав, що це Портніков";

"Я думав, Гороховський";

"Це до того ще, як він різко перевзувся і став "любити" Росію"

На опублікованих фотографіях видно, як Ющенко та Орбан потискають один одному руки на початку переговорів. Після київської частини програми угорський прем’єр вирушив до Львова. Там увечері того ж дня він мав зустріч із тодішнім президентом України Леонідом Кучмою.

