Можете залишитися без грошей та удачі. Що заборонено робити та викидати у свято 11 березня

Катерина Любимова
Церковне свято 11 березня
Церковне свято 11 березня

Не варто 11 березня ігнорувати основні традиції та заборони

У середу, 11 березня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святого Софронія, патріарха Єрусалимського. За старим стилем це свято припадало на 24 березня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

"У народних віруваннях існують такі застереження, проте наукового підтвердження вони не мають"

Святий Софроній, патріарх Єрусалимський духовний наставник і церковний діяч, якого вшановують за зміцнення православної віри, мудре керівництво паствою та приклад святого життя.

Що можна робити 11 березня:

  • Цього дня віряни звертаються з молитвами до святого і просять сили та допомоги, щоб упоратися з труднощами;
  • Цей день пов’язують із поверненням перелітних птахів. Згідно з прикметами, почувши зозулю варто побрязкати монетами — це привабить удачу і "притягне" гроші;
  • Сьогодні дозволяється розпочинати польові роботи, а саме прибирати ділянку, чистити інвентар та замочувати насіння для посадки.
Що не можна робити 11 березня:

  • Сьогодні заборонено сваритися, щоб не втратити гармонію та добробут у домі;
  • У цей день не беріть чуже і не позичайте великі суми, щоб не відлякати достаток;
  • Не можна у свято викидати старі речі, щоб не залишитися у злиднях;
  • Сьогодні не можна залишати недороблену роботу, інакше в житті з’являться перешкоди та неприємності.

#Традиції #Заборони #Церковне свято