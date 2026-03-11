Можете залишитися без грошей та удачі. Що заборонено робити та викидати у свято 11 березня

Не варто 11 березня ігнорувати основні традиції та заборони

У середу, 11 березня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святого Софронія, патріарха Єрусалимського. За старим стилем це свято припадало на 24 березня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

"У народних віруваннях існують такі застереження, проте наукового підтвердження вони не мають"

Святий Софроній, патріарх Єрусалимський — духовний наставник і церковний діяч, якого вшановують за зміцнення православної віри, мудре керівництво паствою та приклад святого життя.

Що можна робити 11 березня:

Цього дня віряни звертаються з молитвами до святого і просять сили та допомоги, щоб упоратися з труднощами;

Цей день пов’язують із поверненням перелітних птахів. Згідно з прикметами, почувши зозулю варто побрязкати монетами — це привабить удачу і "притягне" гроші;

Сьогодні дозволяється розпочинати польові роботи, а саме прибирати ділянку, чистити інвентар та замочувати насіння для посадки.

Церковне свято 11 березня

Що не можна робити 11 березня:

Сьогодні заборонено сваритися, щоб не втратити гармонію та добробут у домі;

У цей день не беріть чуже і не позичайте великі суми, щоб не відлякати достаток;

Не можна у свято викидати старі речі, щоб не залишитися у злиднях;

Сьогодні не можна залишати недороблену роботу, інакше в житті з’являться перешкоди та неприємності.

