ЗСУ просуваються, але… Що може завадити швидкому звільненню всієї Дніпропетровщини

Вихід на адміністративні кордони потребуватиме тактичних зусиль

Приблизно 440 кв. км територій Дніпропетровської та Запорізької області звільнили сили ЗСУ. Наразі ключовий населеним пунктом можна вважати Березове.

Про це "Телеграфу" розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. На його думку, ситуація на цій ділянці наразі досить динамічна, тому про остаточні успіхи чи закріплення говорити зарано.

Що треба знати:

На Дніпропетровщині під контролем окупантів залишаються Березове, Тернове, Новомиколаївка, Вороне частково і Январське, Маліївка

Повна зачистка Дніпропетровської області від росіян — питання часу

ЗСУ не обов'язково вдаватись до форсування для продовження наступу

Коваленко пояснює, що наразі ЗСУ звільнили переважну більшість територій саме на Дніпропетровщині, зокрема на межі з Запорізькою областю. Йдеться десь про 440 кв. км. Портал DeepState не публікує оновлені дані одразу, але поступово українці побачать результати наступу. Які саме території залишилось звільнити ЗСУ оглядач точно не може назвати, але є припущення.

"На Дніпропетровщині залишається під контролем російських окупантів трохи більше, ніж три населених пункти. Це Березове, Тернове, Новомиколаївка, Вороне частково і Январське. Ну і на самій межі — це Маліївка", — каже Коваленко.

Березове, Тернове, Новомиколаївка, Вороне, Январське, Маліївка на карті

Він додає, що майже усі пункти — це зруйновані села з кількох вулиць. Але найголовніше — це Березове, бо саме його росіяни використали як основне місце закріплення своїх позицій.

"Можливо, частина цих населених пунктів, про які я зараз сказав, вони вже звільнені. Якщо звільнено, зачищено Березове, то можна сказати, що повна зачистка Дніпропетровщини — це питання часу", — пояснює військовий оглядач.

За його словами, наразі точно сказати, які пункти під контролем ЗСУ, а які — ні, важко. Але про успіхи роботи на цих напрямках вже повідомляє Генштаб, тому скоро з'явиться більше інформації.

Які географічні межі просування ЗСУ на Дніпропетровщині

Коваленко каже, що, враховуючи річки Янчул, Ворона тощо, слід говорити про необхідність форсування. Воно потрібне для виходу на адміністративні кордони Дніпропетровської області.

"Якщо ми говоримо про рух одночасно по правому та лівому берегу, якщо ми будемо рухатись на південь, то форсування не потрібне. Відповідно ми будемо мати через якийсь час вихід на Солодке, Павлівку та Успенівку. Тобто тактична операція таким чином буде продовжуватись", — пояснює експерт.

Солодке, Павлівка та Успенівка на карті

Він додає, що поступово ЗСУ відтіснятимуть росіян по річці, яка не буде перешкодою, адже є можливість діяти з в межах обох берегів. Окрім того, Сили оборони вже вийшли на лівий берег річки Гайчул і в цьому місці рухаються лівим берегом, біля траси 85.

Річка Гайчул на карті

