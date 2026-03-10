Електротранспорту на Донеччині більше не буде? Чому вивозять тролейбуси зі Слов'янська (документ)

Евакуація відбувається до Полтави

У Слов'янську на Донеччині проводять демонтаж тролейбусної мережі. Відповідне рішення ухвалила міська військова адміністрація (МВА) на тлі безпекової ситуації.

Про це розповіли у міській адміністрації на запит "Телеграфу". Зазначається, відповідне рішення ввели в дію 3 березня.

За словами голови МВА Вадими Ляха, основна причина демонтажу тролейбусної мережі — встановлення антидронових сіток для захисту обʼєктів критичної інфраструктури. Наразі на міських маршрутах у Слов'янську буде автобусне сполучення. В планах організувати безкоштовні рейси для соціально-незахищених верств населення.

Відповідь МВА про тролейбуси у Слов'янську

У міській раді додали, що рішення ухвалювали відповідно до розпорядження начальника Словʼянської МВА "Про евакуацію майна комунальної власності Словʼянської міської територіальної громади, яке знаходиться на балансі комунального підприємства "Словʼянське тролейбусне управління"". Відомо, що тролейбуси будуть вивезені до Полтави до покращення безпекової ситуації.

Зауважимо, що Слов'янськ знаходиться всього у 13 км від лінії фронту. Місто майже щодня атакують дронами та КАБами.

Слов'янськ на карті

При цьому демонтаж тягових підстанцій, які живлять контактну мережу, не планується. Загалом до Полтави вивезуть до 20 км мережі. Коли ситуація стабілізується, тролейбуси повернуть у місто. Додамо, що також тролейбуси є у Краматорську, наразі їх не евакуйовували.

Для довідки

Антидронові сітки на дорогах — це інженерні споруди у вигляді натягнутих на стовпах сіток, призначені для захисту логістичних шляхів, військової техніки та евакуаційних маршрутів від FPV-дронів і скидів вибухівки. Їх активно встановлюються на прифронтових територіях Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей.

Дорога у Дружківці з антидроновою сіткою. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

