Чотири причини взяти весільну сукню в оренду замість покупки

Розбираємося, чи варто витрачати статки на вінчальне вбрання

Весільне плаття традиційно вважається однією з головних деталей урочистостей. Багато наречених мріють про "те саме" вбрання задовго до весілля. Проте практично все більше жінок відмовляються від купівлі сукні на користь оренди.

"Телеграф" розповідає, чому такий вибір часто виявляється раціональнішим — як з фінансової точки зору, так і з точки зору зручності.

Сукня потрібна всього на один день

Головна особливість весільного плаття — його майже ніколи не вдягають повторно. На відміну від вечірнього чи коктейльного вбрання, весільний образ прив’язаний до конкретної події. Після торжества сукня зазвичай вирушає до шафи, де може зберігатися роками.

Раніше вінчальні сукні передавали дочкам, проте зараз ця традиція залишилася в минулому, оскільки наречена хоче виглядати модно.

Хтось сподівається продати вбрання після весілля, але це вимагає часу і не завжди вдається.

Істотна економія

Вартість весільних суконь може дуже відрізнятися, але навіть відносно прості моделі коштують досить дорого. До цього нерідко додаються витрати на припасування по фігурі, аксесуари, хімчистку та зберігання.

Оренда дозволяє отримати той самий ефектний образ за значно меншу суму. У прокатних салонах можна вибрати дизайнерські моделі або сукні високої якості, які при покупці коштували б у кілька разів дорожче.

Таким чином наречена може дозволити собі ефектніше вбрання, не збільшуючи весільний бюджет.

Немає проблем зі зберіганням

Після весілля перед багатьма нареченими постає практичне питання: що робити із сукнею далі. Її потрібно правильно зберігати, щоб тканина не пожовкла та не деформувалася. Часто потрібна професійна хімчистка та спеціальний чохол.

При оренді всі ці турботи перебирає салон. Після заходу сукню просто повертають, і на цьому історія закінчується.

Можливість вибрати складніше та ефектніше вбрання

Купуючи сукню, багато хто змушений шукати компроміс між бажаним дизайном та бюджетом. У прокаті часто доступні моделі вищого класу: з дорогими тканинами, складною вишивкою або довгим шлейфом.

Прокат весільних суконь у Києві

Прокат весільних суконь у Києві

Це дозволяє створити виразніший весільний образ без надмірних витрат.

Раніше ми розповіли, чи варто купувати сукню до 8 березня та які ціни на оренду святкового вбрання.