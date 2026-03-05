Підозрюваний у вбивстві Фаріон знову відзначився поведінкою в суді: "Мій батько не за те воює"

Суд подовжив строк тримання під вартою до 28 квітня

Обвинувачений у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко попросив пом'якшити запобіжний захід до домашнього арешту. Подія сталась у четвер, 5 березня, на засіданні Шевченківського районного суду Львова.

Про це повідомляє "Суспільне". Зазначається, що суд відхилив прохання підозрюваного та продовжив тримання під вартою на 60 діб без права вносити заставу.

У своєму зверненні до суду Зінченко згадав батька-військовослужбовця та намагався цим домогтись пом'якшення запобіжного заходу.

"Я не розумію, чому мій батько, я нагадую, він воює і вже нагороджений президентом за оборону України, – але він не за це воює, щоб я тут сидів, а всі гуляли на волі. Якщо для правосуддя потрібно, щоб я перебував під вартою, то без проблем, але я хочу відчувати справедливість. Хай сиджу я – хай сидять усі інші підозрювані. Якщо всі інші перебувають на волі, я теж хочу вийти на свободу", – заявив підозрюваний.

В'ячеслав Зінченко

Однак суд не ухвалив це прохання, а клопотання прокурора про подовження запобіжного заходу підтримано. Водночас під час інших засідань суду Зінченко не те, що не розкаювався, він сміявся чи дозволяв собі зневажливу поведінку. До прикладу, одного разу підозрюваний просто розлігся в залі суду на своєму місці, можливо навіть дрімав, фактично демонструючі байдужість до того, що відбувається.

Зінченко розлігся в залі суду 15 жовтня 2025. Фото: місцеві ЗМІ

Кілька разів він намагався провокувати свідків та ставити їм відповідні питання. Окрім того ЗМІ фіксували, як Зінченко посміхався під час дачі показань свідків або оприлюднення записів його розмови з сусідами по камері. На деяких з них він фактично зізнався у скоєному, адже розкрив мотиви вбивства. Зокрема, що не отримував гроші за "замовлення", адже для виконання у нього були особисті причини.

Обережно! Відео містить нецензурну лексику

Також одного разу в камері Зінченка знайшли записку, адресовану співкамерникам: "Якщо щось станеться, я себе не вбивав".

