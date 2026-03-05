Чотирьох українців затримали в Польщі. Що накоїли та чи депортували їх (фото)

Наймолодшому фігуранту 20 років

У Польщі затримали чотирьох громадян України, яких підозрюють у крадіжках зі зломом. У них в авто виявили наркотичні речовини.

Про це повідомляє Мiejskireporter. За даними слідства, фігурантів піймали під час поїздки на авто.

Поліція зупинила Renault у місті П'ясечно, де нещодавно відбулось кілька крадіжок в квартирах. У салоні авто перебувало четверо чоловіків віком від 20 до 35 років. Під час огляду поліцейський виявив два номерні знаки, інструменти, які могли використати для крадіжки зі зломом, та наркотики в багажнику автомобіля.

Поліція затримала українців у Польщі

Під час слідчих дій один з українців наполягав, що "він знайшов документи, і що цей білий порошок не є наркотиком". Вилучену речовину перевірили, підтверджено — кокаїн.

Двом українцям 33-річного та 20-річного висунуто кримінальні звинувачення, зокрема пошкодження майна, крадіжка зі зломом та крадіжка, зберігання наркотиків та незаконне привласнення платіжної картки.

Чоловікам вже обрали запобіжний захід — поліцейський нагляд для старшого та переведення до пункту прикордонної служби з наказом залишити територію Польщі для молодшого. Розслідування справи ще триває.

Нагадаємо, що нещодавно у Варшаві поліція затримала чотирьох громадян України, які побили таксиста та пошкодили його авто. На момент затримання вони були дуже п'яні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Польщі в лютому затримали п'ятьох українців.