"За Україну, за свій народ": боксер Богачук побив росіянина (відео)

Українець успішно дебютував у новому промоушені

У ніч на понеділок, 2 лютого, на арені Meta Apex у Лас-Вегасі (США, штат Невада) проходить велике шоу професійного боксу Zuffa Boxing 02. В основному карді виступив відомий український боксер Сергій Богачук (27–3, 24 KO).

Що потрібно знати

Богачук вдало дебютував у промоушені Zuffa Boxing

Сергій у принциповому бою переміг росіянина Бутаєва

Судді віддали перемогу українцю роздільним рішенням

Сергію у рингу протистояв російський боксер Раджаб Бутаєв (16–2, 12 KO). Про це повідомляє "Телеграф".

Бутаєв чудово провів дебют поєдинку, проте вже після третього раунду почав здавати фізично. Богачук працював у своїй традиційній манері: зближувався, а згодом влаштовував розмін ударами. У результаті поєдинок тривав усі 10 раундів, а остання 3-хвилинка стала справжньою бійкою. У результаті судді віддали перемогу українцю роздільним рішенням – 96-94, 94-96, 96-94.

Додамо, що Сергій зумів вирватися вперед на записках суддів завдяки успіху в останніх раундах. В одній із перерв тренер у кутку нагадав Богачуку, що той боксує не за себе, а за свою країну та весь український народ. Мотивація від коуча спрацювала, і Богачук переміг у принциповому поєдинку.

Нагадаємо, у рамках вечора боксу Zuffa Boxing 02 відбулося кілька цікавих поєдинків. Українець Олександр Гвоздик нокаутом програв супернику, якого двічі відправив у нокдаун. У ранньому андеркарді шоу Джамар Таллі жорстко нокаутував Девонте Вільямса, а Дамейжн Ванхаутер технічним нокаутом зупинив мексиканську "Бомбу". На сайті "Телеграф" доступне відео цих боїв.