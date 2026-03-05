"Динамо" зганьбилося на всю країну: "Шахтар" моментально скористався ситуацією

Київський клуб потрапив у скандал

Не секрет, що "Динамо" та "Шахтар" ведуть боротьбу не лише на футбольному майданчику, а й у мережі. Одну з таких "битв", видно, виграли Гірники.

Що потрібно знати

"Динамо" відмовило виконати прохання батька юного футболіста

"Шахтар" відреагував на ситуацію, зробивши хлопчику подарунок

У мережі виникли суперечки через цю ситуацію

У threads розгорілася суперечка через неоднозначну реакцію "Динамо" на прохання вболівальника. Артем Андрійович попросив "динамівців" привітати його сина Даніла з днем народження.

Клуб чемно відмовив, проте на пост Артема звернули увагу інші команди. Наприклад, донецький "Шахтар" підготував для юного іменинника сюрприз — рюкзак, книгу "Ми граємо далі" та інші аксесуари.

"Шахтар" привітав Данила з днем ​​народження

Київський "Локомотив" також привітав Даніла.

Додамо, що гравці "Динамо" таки привітали Даніла з днем народження, проте батько домігся цього, напряму зв’язавшись із хавбеком киян Володимиром Бражком.

Ця ситуація спровокувала суперечки в мережі. Деякі користувачі вважають, що клуби не зобов’язані робити відео з вітаннями. Інші зазначили, що у цій ситуації піарслужба "Динамо" дала маху.

Нагадаємо, "Шахтар" лідирує у першості України, випереджаючи найближчого переслідувача (ЛНЗ) на 3 очки. "Динамо" посідає 4 місце, відстаючи від лідера на 9 балів. Кияни пробилися у півфінал Кубка України, а ось Гірники поки що можуть похвалитися лише виходом у 1/8 фіналу Ліги конференцій.