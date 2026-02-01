Погрожував нокаутувати Усика, а сам зганьбився: американський гігант втратив волосся в бою (відео)

У світі боксу відбувся незвичайний момент

У ніч на неділю, 1 лютого, американський супертяж Джаррелл Міллер провів поєдинок проти нігерійського гіганта Кінгслі Ібе. Бій запам’ятався незвичайним курйозом.

Що потрібно знати

Міллер переміг Ібе

У бою американець втратив шевелюру

Джаррелл раніше критикував Усика

Вечір боксу Ring VI відбувся у Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden. Під час бою Джарелл втратив перуку, передає "Телеграф".

Ібе дав конкурентний бій "Великому малюку", проте все одно поступився роздільним рішенням суддів — 97-93, 94-96, 97-93. У другому раунді Кінгслі ударами-бомбами "нокаутував" перуку Джаррелла. Момент швидко завірусився у мережі.

Нагадаємо, Міллер на прізвисько "Великий малюк" невтішно відгукувався про Олександра Усика. Він сумнівався, що українець зможе проявити себе у супертяжах, а після того, як "Кіт" зачистив дивізіон, став критикувати чемпіона, випрошуючи бій.

Я впевнений, що легко зможу побити Усика. Мені потрібно нормально потренуватися та провести повноцінний табір, щоб перемогти його. Я переїду українця. Він матиме величезні проблеми. Він завжди має труднощі, коли його суперники опускають підборіддя та йдуть у жорсткий бій. Джаррелл Міллер

Нагадаємо, Усик зараз готується до свого наступного бою. Очікувалося, що поєдинок пройде в США, а суперником "Кота" стане американець Деонтей Вайлдер, проте "Бронзовий бомбардувальник" раптово вирішив провести бій проти британця Дерека Чісори. Ще один "американський" варіант для Олександра — поєдинок з "Руйнівником".