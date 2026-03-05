Стрибок вартості газу вдарить по економіці: що буде з цінами і комуналкою в Україні
Чи відчує український споживач відлуння операції США та Ізраїлю в Ірані
Природний газ в Україні зріс в ціні на 20% на тлі військового конфлікту на Близькому Сході. За даними ExPro Consulting, настільки висока ціна востаннє була в червні 2025 року.
Що потрібно знати:
- Ескалація конфлікту за участі Ірану спричинила стрибок цін на нафту та газ на світових ринках
- Експерти кажуть, що для населення ціна поки не зміниться через мораторій на підвищення тарифів
- Водночас промислові споживачі сплачують ринкову ціну, тому бізнес уже відчуває подорожчання і це може відбитися на цінах в магазинах
"Телеграф" запитав експертів про те, як позначиться це на промисловості України, на цінах та вартості комунальних послуг. Зауважимо — за останні два роки поточна ціна 27 800 грн/тис. куб. м. з урахуванням ПДВ — не рекорд. Влітку 2025 газ деякий час коштував 32 тис. грн, проте достатньо швидко пішов на спад.
Колишній голова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон в коментарі "Телеграфу" пояснив, що населенню за ціну на газ турбуватися не варто. "Криза навколо Ірану спровокувала зростання цін на нафту та газ. Зважаючи на те, що Україна зараз майже 100% бензину та дизелю імпортує, зростання цін на світовому ринку відобразилося і на цінах на паливо в Україні. Україні також імпортує значні обсяги газу, але це не має відобразитися на цінах на газ та опалення для населення, бо діє мораторій на підвищення тарифів. А ось промислові споживачі газу будуть сплачувати ринкову вартість газу", — каже експерт. Він також зауважив, що ціна на газ постійно змінюється.
Експерт нафтового ринку Леонід Косянчук зазначив, що українці все ж таки відчують наслідки, зокрема через ціну на товари. "Будь-який енергоресурс, автопродукти, газ там чи ще щось, він безпосередньо впливає на собівартість послуг і товарів. Таким чином, ми це заплатимо в гастрономі, більше заплатимо в комунальних і, ну, якби зрозуміло, що будь-яке пальне, чи то газ, чи то бензин, чи то дизельне пальне, чи мазут, чи скраплений газ, він так чи інакше входить до собівартості послуг і товарів", — резюмує фахівець.
Що відбувається з постачанням газу на Близькому Сході
США з Ізраїлем 28 лютого розпочали спільну операцію проти Ірану. Країна у відповідь б'є по кількох країнах на Близькому Сході. Серед них — Катар та ОАЕ. Катар повністю припинив експорт зрідженого природного газу. Навіть якщо його поновити швидко, на відновлення попередніх потужностей піде щонайменше місяць. Катар є одним із основних постачальників — на нього припадає близько 20% глобального експорту природного газу.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні видобувається свій природний газ. Але весь видобуток не покриває побутові та промислові потреби населення — потрібно мати більше ніж втричі. Україна також отримує газ з Азербайджану, проте Іран вдарив і по цій країні далекобійними дронами.