Стрибок вартості газу вдарить по економіці: що буде з цінами і комуналкою в Україні

Чи відчує український споживач відлуння операції США та Ізраїлю в Ірані

Природний газ в Україні зріс в ціні на 20% на тлі військового конфлікту на Близькому Сході. За даними ExPro Consulting, настільки висока ціна востаннє була в червні 2025 року.

Що потрібно знати:

Ескалація конфлікту за участі Ірану спричинила стрибок цін на нафту та газ на світових ринках

Експерти кажуть, що для населення ціна поки не зміниться через мораторій на підвищення тарифів

Водночас промислові споживачі сплачують ринкову ціну, тому бізнес уже відчуває подорожчання і це може відбитися на цінах в магазинах

"Телеграф" запитав експертів про те, як позначиться це на промисловості України, на цінах та вартості комунальних послуг. Зауважимо — за останні два роки поточна ціна 27 800 грн/тис. куб. м. з урахуванням ПДВ — не рекорд. Влітку 2025 газ деякий час коштував 32 тис. грн, проте достатньо швидко пішов на спад.

Колишній голова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон в коментарі "Телеграфу" пояснив, що населенню за ціну на газ турбуватися не варто. "Криза навколо Ірану спровокувала зростання цін на нафту та газ. Зважаючи на те, що Україна зараз майже 100% бензину та дизелю імпортує, зростання цін на світовому ринку відобразилося і на цінах на паливо в Україні. Україні також імпортує значні обсяги газу, але це не має відобразитися на цінах на газ та опалення для населення, бо діє мораторій на підвищення тарифів. А ось промислові споживачі газу будуть сплачувати ринкову вартість газу", — каже експерт. Він також зауважив, що ціна на газ постійно змінюється.

Експерт нафтового ринку Леонід Косянчук зазначив, що українці все ж таки відчують наслідки, зокрема через ціну на товари. "Будь-який енергоресурс, автопродукти, газ там чи ще щось, він безпосередньо впливає на собівартість послуг і товарів. Таким чином, ми це заплатимо в гастрономі, більше заплатимо в комунальних і, ну, якби зрозуміло, що будь-яке пальне, чи то газ, чи то бензин, чи то дизельне пальне, чи мазут, чи скраплений газ, він так чи інакше входить до собівартості послуг і товарів", — резюмує фахівець.

Що відбувається з постачанням газу на Близькому Сході

США з Ізраїлем 28 лютого розпочали спільну операцію проти Ірану. Країна у відповідь б'є по кількох країнах на Близькому Сході. Серед них — Катар та ОАЕ. Катар повністю припинив експорт зрідженого природного газу. Навіть якщо його поновити швидко, на відновлення попередніх потужностей піде щонайменше місяць. Катар є одним із основних постачальників — на нього припадає близько 20% глобального експорту природного газу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні видобувається свій природний газ. Але весь видобуток не покриває побутові та промислові потреби населення — потрібно мати більше ніж втричі. Україна також отримує газ з Азербайджану, проте Іран вдарив і по цій країні далекобійними дронами.