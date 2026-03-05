Кордон Іраку та Ірану в напрузі: хто такі курди і чого вони прагнуть

Мільйони курдів живуть розділені між чотирма країнами

Тисячі курдів перетнули кордон з Іраком та нібито наступають на заході Ірану. Інформацію повідомив телеканалу Fox News неназваний американський посадовець. Начебто частина бійців — це іранські курди, які тривалий час жили в Іраку і тепер повернулися на північний захід Ірану в межах цієї операції.

Пізніше з'явились дані CNN, що за озброєнням курських сил в регіоні може стояти ЦРУ. За інформацією Fox News, ірансько-курдські збройні формування можуть прагнути спровокувати ширше повстання проти іранського режиму.

Що відомо про участь курдів у війні

Іранські курдські збройні угруповання мають тисячі бійців і базуються переважно в Іракському Курдистані вздовж ірано-іракського кордону. Вони вже публічно натякали на наступ, а іранський Корпус вартових ісламської революції завдав по їхніх позиціях ударів безпілотниками. Водночас влада Іраку заявляє, що не дозволить використовувати свою територію для атак на Іран, а представник уряду Іракського Курдистану заявив, що жоден іракський курд не перетинав кордон. Офіційно Білий дім заперечив озброєння курдів.

Хто такі курди та де вони живуть

Курди — це етнос, який є однією з найбільших у світі етнічних груп без власної держави. Мова курдів належить до північно-західної підгрупи іранських мов індоєвропейської сім'ї. Регіон, де вони живуть, історично називається Курдистан, проте він знаходиться на території одразу чотирьох країн — Туреччини, Іраку, Ірану та Сирії.

Карта проживання курдів /Джерело Al Jazeera

Найбільша кількість курдів живе в Туреччині — 15-25 млн. Робітнича партія Курдистану (курдська політична організація, утворена 27 листопада 1978 року) десятиліттями веде збройну боротьбу з Туреччиною, також вона визнана терористичною організацією в США, ЄС і низці країн. В Ірані курди складають приблизно 10% населення. В Сирії та Іраку великі групи курдів мають певну автономію. Іракський Курдистан має навіть власний парламент та армію, в цій країні курди — до 20% населення. Точних даних немає, адже під час перепису населення не у всіх країнах вказується національність.

Курдський прапор/ Вікіпедія

Загальна кількість курдів в світі оцінюється в межах від 30 до 45 мільйонів осіб. Курди втратили свої землі у 1500-х роках, коли Османська імперія захопила більшу частину території, що знаходилася під контролем курдів. Вони довго прагнули до створення власної держави і найближче у сучасному світі наблизились до цього після 1 світової війни.

"Ey Reqîb" ("Агов, вороже!") — національний гімн курдів та офіційний гімн автономного Іракського Курдистану

"Міжнародний Севрський договір між союзниками: Францією, Великою Британією та Сполученими Штатами, а також Османською імперією, укладений 10 серпня 1920 року, фактично рекомендував у розділі 111 (ст. 62-64) створення курдської держави на частині території Курдистану. Однак цей договір залишився без уваги, оскільки баланс сил на місцевості перешкоджав його застосуванню", — зазначає Кендал Незан, президент Курдського інституту Парижа. Проте врешті землі все ж розділили між іншими державами.

Іранські курди святкують Навруз у 2018 році/ Вікіпедія

Курди та США

І хоча у курдів через прагнення до самовизначення виникали конфлікти з місцевою владою в кожній з країн, окремо варто зупинитися на їхній попередній співпраці зі США.

У 2003 під час вторгнення США в Ірак, курдські сили пешмерга стали союзниками американців у боротьбі проти режиму Саддама Хусейна. У 2013–2014 роках угруповання Ісламська держава (ІДІЛ) почало атакувати курдські території на півночі Сирії та в Іраку. Курдські загони народної самооборони спочатку стримували наступ, але після атак ІДІЛ у 2014 році втратили частину територій.

Загони народної самооборони (YPG)/ Джерело: thekurdishproject.org

У відповідь міжнародна коаліція під проводом США завдала авіаударів по позиціях бойовиків на півночі Іраку та направила військових радників для підтримки сил пешмерга. До боротьби також долучилися курдські Загони народної самооборони (YPG) і Робоча партія Курдистану (РПК), яка протягом кількох десятиліть веде боротьбу за курдську автономію в Туреччині та має бази на території Іраку. Туреччина не брала участі в допомозі та не дозволила турецьким курдам перетинати кордон для допомоги.

У 2019 ліквідували останній оплот ІДІЛ, однак ситуацію ускладнила операція Туреччини проти курдських формувань. Американці від питання з Туреччиною самоусунулися — президент Дональд Трамп вирішив вивести частину американських військ з півночі Сирії, курди вважали, що США "зрадили" їх.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Іран вдарив по Азербайджану. Слідкувати за ситуацією у Перській затоці онлайн можна у матеріалі: Головне про війну на Близькому Сході.