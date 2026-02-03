Усик засвітився на публіці з другом Кадирова: фото наробило шуму в мережі

Український боксер потрапив у неприємну ситуацію

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) побував у Нью-Йорку (США) на вечорі боксу Лопес — Стівенсон. Під час шоу "Кіт" зробив спільне фото із зірками боксу.

Що потрібно знати

Усик став гостем боксерського шоу у Нью-Йорку

Олександр зробив спільне фото з російськими боксерами Біволом та Бетербієвим

Бетербієв тісно пов'язаний із Кадировим

Все б нічого, але на знімку засвітилися одразу двоє росіян, один із яких наближений до голови Чечні Рамзана Кадирова. Про це повідомляє "Телеграф".

На знімку можна помітити Артура Бетербієва (крайній ліворуч) та Дмитра Бівола (крайній праворуч) — російських боксерів напівважкої ваги, які двічі билися між собою за титул абсолютного чемпіона світу.

Олександр Усик зробив фото з російськими боксерами/Фото: instagram.com/arturbeterbiev

У мережі думка користувачів розділилася. Дехто критикує боксера, інші вважають, що фото загальне, а тому Олександр не зробив нічого поганого.

Додамо, що в мережі випливло відео з цього ж шоу, на якому Усик проігнорував Бетербієва, потиснувши руку всім, окрім росіянина.

Бетербієв відомий тим, що є другом Кадирова. Глава Чечні відвідує бої Артура, а також робить йому цінні подарунки після перемог. Наприклад, Кадиров якось презентував боксеру новий Mercedes-BenzG-Class ("Гелік").

У відповідь Артур прославляє Кадирова. Після перемоги над Біволом він вигукнув: "Ахмат-сила".

Цікаво, що українського боксера Василя Ломаченка розкритикували в мережі за фото з іншим улюбленцем Кадирова. Українець тоді зробив спільне фото з російським чемпіоном UFC у легкій вазі Ісламом Махачевим.

Нагадаємо, Кадиров відвідав перший бій Бетербієв — Бівол, і після перемоги уродженця Чечні вистрибнув на ринг і влаштував цирк. До речі, у другому поєдинку Бівол взяв реванш.