Березень готує випробування: названо дати, коли до Харкова прийде справжній холод

Проте погода стабілізується

Погода у Харкові обіцяє бути контрастною та динамічною. Жителям міста доведеться почекати на справжнє тепло.

Синоптики сервісу Meteofor прогнозують, що на початку березня буде волога та хмарна погода, яка згодом зміниться періодами прояснень. "Телеграф" детальніше розповість про погоду у Харкові.

Якою буде погода у Харкові найближчими днями

У період з 5 по 7 березня місто перебуватиме під впливом вологого циклону. У четвер, 5 березня, очікується переважно похмура погода з температурою вдень близько +4°C, проте через високу вологість та вітер повітря здаватиметься значно холоднішим. Вже у п'ятницю, 6 березня, можливі невеликі опади у вигляді мокрого снігу, а нічні показники опустяться до -2°C, що призведе до ожеледиці на дорогах у ранкові години суботи.

Починаючи з 8 та 9 березня, ситуація дещо стабілізується, проте різкого потепління чекати не варто. У неділю, 8 березня, небо нарешті проясниться, і сонце прогріє повітря до +6°C, хоча вночі все ще утримуватиметься мороз до -3°C. Понеділок, 9 березня, пройде без опадів, але під супровід помірного північного вітру, який нагадуватиме про те, що зима ще не остаточно залишила регіон.

Погода у Харкові

Наступний тиждень, з 10 березня, принесе нову хвилю похолодання. Синоптики прогнозують, що в середині місяця нічні температури можуть знову впасти до -5°C, а денні не перевищуватимуть +2°C. Така нестабільність триватиме щонайменше до середини другої декади березня, тому метеорологи радять стежити за оновленнями прогнозів та бути готовими до раптових змін погодних умов.

