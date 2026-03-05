Де скасують весняні канікули та хто навчатиметься влітку? Яка ситуація по областях України

Продовження навчання влітку та заміна весняних канікул будуть лише у деяких навчальних закладах

Канікули в українських школах у 2026 році проходитимуть не за єдиними для всієї країни датами, а у кожному регіоні та навчальному закладі буде по-різному. Рішення прийматимуть з урахуванням енергетичної ситуації та безпеки.

Що потрібно знати:

Продовження занять та перенесення канікул застосовуються лише за необхідності

Школи можуть компенсувати пропущені дні за допомогою суботнього навчання або скорочених канікул

У деяких школах весняних канікул не буде зовсім

Навчальний рік 2025-2026 офіційно завершиться 31 червня, згідно із заявами Кабміну. Однак занять влітку та перенесення канікул застосовуватимуться лише там, де це дійсно необхідно, сказала наголосила заступник міністра освіти Надія Кузьмичова в інтерв’ю "УП".

"Якщо зимові канікули були продовжені на два чи три тижні, то можлива компенсація навчальних днів весняними (канікулами, – ред.)", – уточнила вона.

Також Кузьмичова додала, що продовження навчання влітку та заміна весняних канікул будуть не у всіх громадах. Рішення про перенесення канікул може бути прийняте у разі потреби.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, як проходитимуть канікули в українських містах.

Київ

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський в ефірі "Київ24" сказав, що весняні канікули у київських школах будуть традиційно в останній тиждень березня, з 21 числа.

"З точки зору здорового глузду ми розуміємо і бачимо, що такі канікули потрібні. Традиційно, вони будуть в останній тиждень березня. Тиждень канікул буде дітям — 10 днів, якщо з вихідними взяти", — зазначає Мондрієвський.

Але водночас він додав, що влітку діти "наздоганятимуть".

"Але буде знайдено той режим, який комфортний та ефективний як для дітей, так і для педагогів, і для батьків", — додає Мондриївський.

Суми

В Управлінні освіти та науки Сумської міськради сказали, що цього року школи у місті не переривали навчання через блекаути так, як це відбувалося, наприклад, у Києві. У зв’язку з цим за нинішніх умов навчальний рік завершиться 22 травня — без продовження до червня і без скасування весняних канікул. Про це пише "Цукр".

Однак є важливий нюанс — якщо ситуація з електропостачанням посилиться, управління проведе нараду і розгляне можливе продовження до 15 червня.

При цьому у Сумах не планують перехід на шестиденний тиждень. Школи залишаться у змішаному форматі навчання.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, канікули проходитимуть з 21 по 29 березня.

Кременчук

За словами першого віцемера Володимира Пеліпенка, у школах, гімназіях та ліцеях Кременчука весняні канікули триватимуть з 23 по 29 березня.

Навчальний процес відновиться 30 березня. Така заява була зроблена на засіданні виконкому.

Тернопіль

У Тернопільській міській територіальній громаді ухвалили рішення скоротити тривалість весняних канікул у закладах загальної середньої освіти. Замість семи днів учні відпочиватимуть п’ять – з 25 по 29 березня. Про це повідомили у Тернопільській міськраді.

Це пов’язано з додатковими зимовими канікулами, запровадженими у січні 2026 року, оскільки тоді їх доводилося продовжувати через складну ситуацію в енергосистемі України, масовані ракетно-дронові атаки та найважчу за останні 20 років зиму.

Таким чином, додатковий тиждень зимового відпочинку школярі відпрацьовуватимуть за рахунок навчання у суботні дні та часткового скорочення весняних канікул.

Для цього передбачено три робочі суботи, а також два дні за рахунок весняного відпочинку. Таким чином, замість запланованого періоду з 23 по 29 березня весняні канікули продовжаться з 25 березня. Дати суботнього навчання кожен навчальний заклад визначатиме самостійно.

Волинь

Як повідомляє "Суспільне", у школах регіону заплановано графік весняних канікул:

з 16 по 22 березня – у 13 закладах (1 територіальна громада);

з 22 по 29 березня – у 348 закладах (37 територіальних громад);

з 30 березня до 5 квітня – у 66 закладах (10 територіальних громад);

з 08 по 13 квітня – у 48 закладах (6 територіальних громад).

У зв’язку з тривалим періодом зимових канікул весняних канікул не буде у 31 школі, а саме:

Городищенська тг – 7 закладів;

Підгайцівська тг – 2 заклади;

Прилісненська тг – 4 заклади;

Ратнівська тг – 5 закладів;

Самарівська тг – 2 заклади;

Сошичненська тг – 7 закладів;

Володимирський спортивний ліцей Волинського обласної ради;

Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні;

Люблінецький ліцей Волинської обласної ради;

Нововолинський науковий ліцей Волинського обласної ради.

Луцьк

За словами керівника міського департаменту освіти Віталія Бондаря, у всіх 38 закладах загальної середньої освіти Луцької громади у весняні канікули стартують 23 березня та триватимуть до 29 березня.

"Оскільки ми не виходили на канікули під час блекауту та відключень світла у січні, а йшли на дистанційну форму навчання, то немає необхідності канікули скорочувати чи подовжувати, наприклад, навчання у червні, — сказав Віталій Бондар. — У нас навчання йде за графіком та планом".

Хмельницький

В обласній державній адміністрації заявили, що не планують скасовувати відпочинок для учнів. Головна вимога – відпрацювати 175 навчальних днів до липня. Однак графік може змінюватися, якщо виникнуть проблеми зі світлом, погодою чи безпекою.

Переяслав

У Переяславській громаді змін до графіку навчального року не планують. Про це повідомив начальник відділу освіти Петро Ярмоленко.

Весняні канікули для школярів продовжаться з 30 березня по 3 квітня включно. Таким чином, учні відпочиватимуть тиждень, а до занять повернуться 6 квітня.

Інші міста

Названо попередні дати канікул у низці українських міст із сайтів шкіл. Про це пише РБК-Україна.

Однак, слід врахувати, що можуть вийти офіційні заяви і ситуація може змінитися.

Одеса: з 23 по 29 березня

з 23 по 29 березня Миколаїв: з 30 березня по 5 квітня

з 30 березня по 5 квітня Львів: з 23 березня по 29 березня

з 23 березня по 29 березня Харків, Дніпро, Черкаси, Рівне, Полтава, Вінниця, Запоріжжя: з 21 по 29 березня

з 21 по 29 березня Ужгород: з 9 по 15 березня

з 9 по 15 березня Чернівці: частина шкіл відпочиватиме з 30 березня по 5 квітня, інші – з 23 по 27 березня

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, що депутати посперечалися через нові правила контролю за дітьми.