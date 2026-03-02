Ціни тануть перед 8 березня: які подарунки можна придбати в "АТБ"
-
-
Знижки триватимуть до 3 березня
До 8 березня в мережі супермаркетів "АТБ" діють святкові знижки на популярні засоби для тіла, рук та волосся. Це гарна нагода придбати подарунки.
Деякі позиції подешевшали майже на 40%, тому можна ще й зекономити. Список товарів написав "Телеграф".
Акційні товари:
- Крем 150 мл Nivea Creme — 73,90 грн (-50,0 грн, 40%)
- Гель-догляд для душу Nivea 250 мл — 61,30 грн (-41,10 грн, 40%)
- Крем 75 мл Nivea Soft — 56,90 грн (-38,00 грн, 40%)
- Гель для душу Johnson’s Vita-Rich 400 мл — 71,90 грн (-46,10 грн, 39%)
- Крем для обличчя Lirene 50 мл — 83,90 грн (-36,00 грн, 30%)
- Крем для рук 80 мл — 18,90 грн (-7,00 грн, 27%)
- Маска для волосся Kallos 500 мл — 83,90 грн (-36,00 грн, 30%)
- Гель для душу Le Petit Marseillais 250 мл — 57,90 грн (-22,00 грн, 27%)
Акція діє до 3 березня, тож варто поспішити, аби скористатися вигідними пропозиціями та підготувати приємні сюрпризи до свята без зайвих витрат.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в "АТБ" можна зекономити на продуктах для святкового столу — акції до 50% діють до 3 березня.