Чи є загроза для України через удар по ядерному об’єкту Ірану? Експерти дали чітку відповідь
В МАГАТЕ вже прокоментували ситуацію
На тлі повідомлень про удар США та Ізраїлю по ядерному об'єкту в Натанзі, Іран виникає питання: чи загрожує ця атака Україні та наскільки вона небезпечна. "Телеграф" звернувся до експертів, аби отримати відповідь.
Що відомо про атаку на ядерний об'єкт
Посол Ірану при МАГАТЕ Реза Наджафі у вівторок, 2 березня, поскаржився на атаку США та Ізраїлю. За його словами, 1 березня було атаковано великий ядерний комплекс в Натанзі. Як передає Reuters, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що є загроза витоку радіації, які можуть вимагати евакуації територій, "розміром з великі міста або більше".
"Знову вчора вони атакували мирні захищені ядерні об'єкти Ірану", – сказав Наджафі.
Чи загрожує цей удар Україні
Як пояснив "Телеграфу" ексміністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України Юрій Костенко, нам це не загрожує.
"І далеко (до України. — Ред.), і при знищенні місць зберігання збагаченого урану радіоактивні матеріали не можуть розповсюджуватись на велику відстань. Для порівняння — Чорнобильська хмара після вибуху реактора піднялась на висоту 11 км і тричі обігнула Землю", — пояснив експерт.
Схожу думку висловила й радіобіологиня, старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС НАН України Олена Паренюк. За її словами, від Ірану до України — далеко.
"Це може бути якесь сховище урану. Так що, якщо і є витік, то загрожує навколишнім територіям. Але навіть якби там якась бомба вибухнула — все одно до нас далеко", — підсумувала вона.
Співзасновниця ГО "Антикризовий експертний ядерний центр України" Ольга Кошарна каже, що "Іран блефує, нагнітає, бреше", але до України можливий ядерний шлейф не дістане. Ба більше, 2 березня на спеціальній сесії Ради керуючих МАГАТЕ Гроссі заявив, що наразі не виявлено підвищення рівня радіації вище звичайних фонових рівнів.
"Щодо стану ядерних установок в Ірані, то наразі ми не маємо жодних ознак того, що будь-яка з ядерних установок, включаючи Бушерську атомну електростанцію, Тегеранський дослідницький реактор чи інші установки ядерного паливного циклу, була пошкоджена або уражена", — сказав він.
