Чи є загроза для України через удар по ядерному об’єкту Ірану? Експерти дали чітку відповідь

В МАГАТЕ вже прокоментували ситуацію

На тлі повідомлень про удар США та Ізраїлю по ядерному об'єкту в Натанзі, Іран виникає питання: чи загрожує ця атака Україні та наскільки вона небезпечна. "Телеграф" звернувся до експертів, аби отримати відповідь.

Що відомо про атаку на ядерний об'єкт

Посол Ірану при МАГАТЕ Реза Наджафі у вівторок, 2 березня, поскаржився на атаку США та Ізраїлю. За його словами, 1 березня було атаковано великий ядерний комплекс в Натанзі. Як передає Reuters, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що є загроза витоку радіації, які можуть вимагати евакуації територій, "розміром з великі міста або більше".

"Знову вчора вони атакували мирні захищені ядерні об'єкти Ірану", – сказав Наджафі.

Натанз, Іран на карті

Чи загрожує цей удар Україні

Як пояснив "Телеграфу" ексміністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України Юрій Костенко, нам це не загрожує.

"І далеко (до України. — Ред.), і при знищенні місць зберігання збагаченого урану радіоактивні матеріали не можуть розповсюджуватись на велику відстань. Для порівняння — Чорнобильська хмара після вибуху реактора піднялась на висоту 11 км і тричі обігнула Землю", — пояснив експерт.

Україна та Іран на карті

Схожу думку висловила й радіобіологиня, старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС НАН України Олена Паренюк. За її словами, від Ірану до України — далеко.

"Це може бути якесь сховище урану. Так що, якщо і є витік, то загрожує навколишнім територіям. Але навіть якби там якась бомба вибухнула — все одно до нас далеко", — підсумувала вона.

Співзасновниця ГО "Антикризовий експертний ядерний центр України" Ольга Кошарна каже, що "Іран блефує, нагнітає, бреше", але до України можливий ядерний шлейф не дістане. Ба більше, 2 березня на спеціальній сесії Ради керуючих МАГАТЕ Гроссі заявив, що наразі не виявлено підвищення рівня радіації вище звичайних фонових рівнів.

"Щодо стану ядерних установок в Ірані, то наразі ми не маємо жодних ознак того, що будь-яка з ядерних установок, включаючи Бушерську атомну електростанцію, Тегеранський дослідницький реактор чи інші установки ядерного паливного циклу, була пошкоджена або уражена", — сказав він.

