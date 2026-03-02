Встигніть закупитися до 8 березня: червону рибу та солодощі можна вигідно купити
-
-
Читать на русском
Ціни приємно здивують
У мережі супермаркетів "Сільпо" стартував масштабний розпродаж товарів, які стануть основою святкового столу або корисним доповненням до подарунків на 8 Березня. Поки покупці готуються до весняного свята, ритейлер суттєво знизив ціни на делікатеси, солодощі та бакалію.
"Телеграф" підготував перелік із 10 найвигідніших пропозицій. На них можна заощадити майже половину вартості.
- Вологі серветки "Премія" з Д-пантенолом (120 шт) — 59.99 грн (стара ціна 134.00 грн, знижка -55%)
- Снеки Natural Garden норі з васабі (5г) — 19.99 грн (стара ціна 44.49 грн, знижка -55%)
- Ікра тріски Veladis пробійна (180г) — 79.99 грн (стара ціна 169.00 грн, знижка -53%)
- Тунець "Премія" подрібнений в олії (185г) — 44.99 грн (стара ціна 90.49 грн, знижка -50%)
- Форель "Премія" слабосолена, нарізка (100г) — 129 грн (стара ціна 244.00 грн, знижка -47%)
- Суміш овочева Bauer "Євро-Мікс" (400г) — 49.99 грн (стара ціна 90.99 грн, знижка -45%)
- Крем-сир "Премія" класичний (150г) — 49.99 грн (стара ціна 87.99 грн, знижка -43%)
- Шоколад молочний Toblerone (100г) — 79.99 грн (стара ціна 134.00 грн, знижка -40%)
- Кабаноси Дмитрук Delicate курячі (80г) — 49.99 грн (стара ціна 82.99 грн, знижка -40%)
- Сир Моцарела для піци (100г) — 9.97 грн (стара ціна 16.73 грн, знижка -40%)
Зважаючи на ажіотаж перед 8 Березня, варто завітати до магазинів заздалегідь, поки акційні товари є в наявності на полицях.
