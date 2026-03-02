Встигніть закупитися до 8 березня: червону рибу та солодощі можна вигідно купити

Ціни приємно здивують

У мережі супермаркетів "Сільпо" стартував масштабний розпродаж товарів, які стануть основою святкового столу або корисним доповненням до подарунків на 8 Березня. Поки покупці готуються до весняного свята, ритейлер суттєво знизив ціни на делікатеси, солодощі та бакалію.

"Телеграф" підготував перелік із 10 найвигідніших пропозицій. На них можна заощадити майже половину вартості.

Вологі серветки "Премія" з Д-пантенолом (120 шт) — 59.99 грн (стара ціна 134.00 грн, знижка -55%) Снеки Natural Garden норі з васабі (5г) — 19.99 грн (стара ціна 44.49 грн, знижка -55%) Ікра тріски Veladis пробійна (180г) — 79.99 грн (стара ціна 169.00 грн, знижка -53%) Тунець "Премія" подрібнений в олії (185г) — 44.99 грн (стара ціна 90.49 грн, знижка -50%) Форель "Премія" слабосолена, нарізка (100г) — 129 грн (стара ціна 244.00 грн, знижка -47%) Суміш овочева Bauer "Євро-Мікс" (400г) — 49.99 грн (стара ціна 90.99 грн, знижка -45%) Крем-сир "Премія" класичний (150г) — 49.99 грн (стара ціна 87.99 грн, знижка -43%) Шоколад молочний Toblerone (100г) — 79.99 грн (стара ціна 134.00 грн, знижка -40%) Кабаноси Дмитрук Delicate курячі (80г) — 49.99 грн (стара ціна 82.99 грн, знижка -40%) Сир Моцарела для піци (100г) — 9.97 грн (стара ціна 16.73 грн, знижка -40%)

Зважаючи на ажіотаж перед 8 Березня, варто завітати до магазинів заздалегідь, поки акційні товари є в наявності на полицях.

