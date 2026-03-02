Зеленський: Росія готує нові удари, під прицілом тепер буде не енергетика

Москва змінює такитику повітряних ударів

Росія готує нові удари по Україні, але цього разу основна ціль не енергетика. Ймовірніше Кремль битиме по водопостачанню та логістиці.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. За його словами, нова ціль Росії в атаках — залишити українців без води.

"Так, Росія готує нову хвилю, буде бити по інфраструктурі, логістиці та по воді, водопостачання. Хочуть, щоб у нас були проблеми саме з водою", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що громади повинні зосередитись над цим викликом, а держава має діставати більше ракет для протиповітряної оборони. Президент каже, що Україна стала сильнішою, адже пройшла зиму попри енергетичний терор.

Він підкреслив важливість підписання гарантій безпеки між Україною та США — документ готовий, і це має посилити позиції Києва на наступному раунді переговорів.

Що ще заявив Зеленський

Якщо Росія вийде з переговорів, Україна шукатиме інші формати , щоб змусити її завершити війну. Просто так сказати, що ми готові вийти, так кожен із трьох сторін може вийти. Але ми ж якимось чином збираємося для того, щоб отримати результат. Тому не треба нікого лякати, треба продовжувати перемовини.

Вже є звернення щодо евакуації громадян України та партнерських країн у зв'язку з подіями на Близькому Сході.

Переговори передбачалися в період з п'ятого по восьме, орієнтовно п'яте-шосте березня. Зустріч планувалась в Абу-Дабі. Наразі через бойові дії ми не можемо підтвердити, що зустріч буде саме в Абу-Дабі, але ніхто не скасовував її. Якщо будуть складнощі з Абу-Дабі через ракети і дрони, то у нас є Туреччина, Швейцарія.

Я ні з ким не розмовляв про це (допомогу зі збиття дронів для Великої Британії або країн Близького Сходу — ред.), тому нема про що і говорити далі, якщо чесно. Що стосується досвіду наших військових, так. Що стосується досвіду наших операторів дронів і ППО, у нас дуже досвідчені люди. Ми готові ділитися цією інформацією.

До 2027 року Україна технічно буде готова до вступу в Євросоюз.

