Питання з Абу-Дабі, ракети ППО та загроза водопостачанню: головні заяви Зеленського

Про переговори, атаки Росії та досвід України, який може бути корисним на Близькому Сході

Тристороння зустріч України, США та Росії залишається в планах, однак безпекова ситуація на Близькому Сході змушує коригувати логістику. Президент Володимир Зеленський в розмові з журналістами підтвердив — Київ готовий до альтернативних майданчиків. Про роль Китаю у можливому врегулюванні, ризики для військової допомоги та принципову позицію України щодо територій — "Телеграф" зібрав головне.

Про тристоронні переговори між Україною, США та РФ

Через безпекову ситуацію на Близькому Сході точне місце та час зустрічі наразі не відоме. "Зустріч передбачалася в період з 5 по 8, орієнтовно 5-6 березня. Зустріч планувалась в Абу-Дабі. Поки що через ці бойові дії ми не можемо підтвердити, що зустріч буде саме в Абу-Дабі, але тим не менш ніхто не скасовував зустріч. Зустріч повинна бути, вона для нас важлива. Ми підтримуємо цю зустріч", — зазначив Зеленський.

Президент акцентував, що зустріч наразі не скасована, проте якщо не дозволить ситуація переговори в Абу-Дабі, є й інші майданчики: "Якщо будуть складнощі з Абу-Дабі через ракети і дрони, то я думаю, що у нас є Туреччина, у нас є Швейцарія, майданчики, які вже працювали і давали можливість нам всім зустрічатися. Ми будемо точно підтримувати будь-які з цих трьох майданчиків щодо зустрічі". Наразі Україна чекає відповіді від партнерів.

Про роль Китаю в переговорах про мир в Україні

Зеленський зазначив, що канцлер Німеччини під час візиту до Китаю розмовляв з азійським лідером про Україну. Президент наголошує — сказав дипломатам бути в контакті з китайською стороною: "Для нас важливо їх залучити саме в не в війну, а в припинення війни. Війни, яку Путін приніс в Україну. Я думаю, що це в їх силах. В будь-якому випадку, щодо постачання деяких видів зброї, подвійного використання речей тощо, на все це може впливати лідер Китаю. Для нас їх участь була б точно непоганою. Поки що їх залученості ми не бачимо".

Вплив ситуації на Близькому Сході на постачання зброї Україні

Війна з Іраном наразі не вплинула на постачання зброї та боєприпасів до ППО для України. Потенційно така ситуація може скластися, якщо конфлікт триватиме.

"Безумовно, це питання турбує нас, і тому ми на контакті з нашими партнерами. Буквально 10 хвилин тому я розмовляв з канцлером Німеччини і також підіймав це питання. Поки що від американців і від європейців подібних сигналів не було. Всі розуміють, що для нас це наше життя, відповідна зброя. Поки що програма PURL працює. Я працюю над тим, щоб були транші від наших європейських партнерів. Поки що все іде і як йшло. Але, безумовно, ми самі розуміємо, що довга війна, якщо вона буде довгою і інтенсивною, буде впливати на кількість ППО для нас", — сказав Зеленський під час спілкування із журналістами.

Зеленський також наголосив не робити висновків, щодо впливу на постачання зброї, адже минула тільки доба. Проте впливу варто очікувати в разі довгих бойових дій, тож потрібно аби українське виробництво зброї працювало на повну.

Про наслідки війни в Ірані для Путіна

Мені здається на сьогодні, що Путін вже показав, який він союзник в Сирії — коли, в принципі, вони були неспроможні допомагати режиму Асада. Так само, на мій погляд, продемонстрували і зараз свою слабкість, тобто вони, як союзники, нікчемні. Всі їх сили, всі їх збройні сили і інші формування, вони всі знаходяться в Україні. Більше сил у них немає. А те, що відбувається в Ірані, мені здається, це хороший сигнал, щоби Путін подивився, чим закінчується диктатура. Володимир Зеленський, президент України

Питання територій України

Росія продовжує заявляти про плани отримати Донеччину. Та питання обміну не захоплених територій на окуповані на Сумщині та Харківщини не розглядається.

"Ми не можемо порівнювати ці землі. Передусім, тому що, коли ми говоримо про прикордонні території, будь-які, їх утримувати дуже складно ворогу. Руські чітко розуміють, що вони їх не зможуть отримати і прийде момент, і ми їх витіснимо з цих територій. Тому це не подарунок, а Донбас, схід нашої держави, вони розуміють заради чого. Для них це ціль. Цілі, в принципі, вони не змінювали, можна сказати, трішечки апетит їх зменшився, але це поки що. Тому ми не говоримо щодо обміну маленьких територій на кордоні на велику територію Донбасу або Донецьку область, яку ми сьогодні контролюємо", — сказав Зеленський.

Про можливий вихід Росії з переговорів через питання Донеччини

Щодо моєї позиції щодо територіальної цілісності і суверенітету, моя позиція не може змінюватись. Ми проговорюємо можливості закінчення війни за столом переговорів. І просто так сказати, що ми готові вийти, та кожна із трьох сторін може вийти. Але ми ж якимось чином втрьох збираємось для того, щоби отримати результат. Тому не треба нікого лякати. Треба продовжувати перемовини. Якщо хтось захоче вийти, ну, що я можу сказати? Будемо шукати інші формати, як змусити Росію закінчити цю війну. Володимир Зеленський, президент України

Про нові удари Росії по інфраструктурі та посилення позицій на переговорах

За словами Зеленського, нова ціль РФ — водопостачання. "Росія готує нову хвилю, буде бити по інфраструктурі, логістиці та по воді, водопостачання. Хочуть, щоб у нас були проблеми саме з водою. Громади повинні зосередитись над цим викликом, а ми зі боку повинні діставати більше ракет для протиповітряної оборони. З якими інструментами впливу Україна виходить на наступний раунд переговорів і чи можемо ми посилити свою позицію? По-перше, ми вже сильніше, бо ми пройшли з вами цю зиму. І Росія розуміє, що енерготерор був, але не зламав Україну. А як посилити свою позицію? Передусім є гарантії безпеки між нами і Сполученими Штатами Америки. Треба, щоб партнери це підписали документ готовий в такій В такій позиції ми будемо точно виглядати сильніше", — резюмував президент.

Про допомогу України для партнерів досвідом збиття дронів

Зеленський зазначив, що напряму запитів ані від Британії, ані від інших партнерів та представників Близького Сходу не надходило. Проте Україна готова ділится інформацією.

"Я ні з ким не розмовляв про це, тому нема про що і говорити далі, якщо чесно. Що стосується досвіду наших військових, що стосується досвіду наших операторів дронів і ППО — у нас дуже досвідчені люди.

Ми готові ділитися цією інформацією. Нехай до нас приїжджають наші партнери, ми можемо продовжувати це. Ви прекрасно знаєте, що на початку цієї війни, ми відправляли наших хлопців, наших військових в ближні країни, в країни, де у нас добросусідські відносини, країни-партнери. Вони навчалися і в Німеччині, і в Британії, в Сполучених Штатах Америки.

І тому сьогодні, коли до нас звертаються саме ці країни, країни, які є нашими партнерами, і ми відкриті до того, щоб ділитися і нашим досвідом і технологіями тощо. А так, якщо чесно, мій пріоритет він зрозумілий. Я сьогодні зранку мав селектор, і знов ми проговорювали, як нам краще захищати Харків, Суми, Полтаву, Дніпро, Кривий Ріг, Київ.

І в нас багато різних викликів. Я знаю, чим мені займатися і які у мене, як у президента України, пріоритети", — каже президент.

Про конфіскацію нафти Росії

Ми обговорювали з представниками ЄС, з лідерами з Єврокомісії, з президентами ЄС питання щодо зміни відповідно європейського законодавства, щоби конфіскувати нафту затриманих суден тіньового флоту Росії. Це проговорюється. Я вважаю, що це правильний результат, тому що затримка — це одна історія, потім їх відпускати, в принципі, впливу на тіньовий флот на зменшення нафти або грошей з цієї нафти, які йдуть потім на війну проти нас, ну, такого результату не буде без зміни відповідного законодавства.

Про Фіцо

Ми домовились про зустріч. Я запросив його в Україну. Він погодився приїхати в Україну. Я не дуже зрозумів потім, правда, реакцію, що "ми готові зустрітися в інших країні", я думаю, що це неправильно. По-перше, прем'єр-міністр погодився в Україну, а по-друге, ну тут розмова, тут знаходиться нафтопродукт, для чого нам їхати кудись. Мені здається, що треба не в соцмережах спілкуватись, а просто приїхати і мати результат від нашої зустрічі. Тобто welcome.

Про вступ в ЄС

Ми готові, але не всі лідери Європейського Союзу. Ви знаєте чому, ви знаєте, хто блокує. Тобто не всі готові дати цю можливість Україні. До 27-го року Україна технічно буде готова стати членом ЄС. Безумовно, це не залежить від України. Україна свою роботу вже зробить.

Питання буде до лідерів, до Союзу лідерів і до голосу всіх представників ЄС. Ми чітко знаємо, що Путін буде блокувати через Угорщину, через ще когось. Ми з вами не знаємо про майбутнє, не можемо знати всіх його дій.

Але, безумовно, він не хоче, щоб Україна стала повноправним членом ЄС. Тому наша позиція була: нам потрібна чітка дата завершення війни, документ, який буде підписаний партнерами, а також і Росією, і партнерами. 27-й рік — це те, коли ми будемо готові до цього. Все інше залежить від партнерів. Якщо вони дійсно вірять в Україну, якщо вони хочуть бачити Україну в ЄС, то це можливість під час закінчення війни дати Україні конкретну дату і не помилитись, так як вони помилились з НАТО.