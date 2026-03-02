"Червона ганчірка" для росіян: чим обернеться допомога України в Перській затоці

У 2022-му Україна просила партнерів закрити наше небо, а тепер вони потребують нашого досвіду

Велика Британія залучить українських експертів для допомоги країнам Перської затоки ефективніше збивати безпілотники, якими їх атакує Іран. Експерти розповіли "Телеграфу", чи може це вплинути на хід переговорів про завершення війни в Україні.

Що треба знати:

Британія хоче залучити українських фахівців для захисту країн-союзниць від іранських дронів

Раніше Зеленський казав про готовність поділитися досвідом

Якщо це станеться, позиції України стануть міцнішими

"Телеграф" запитав про це у політолога Ігоря Рейтеровича та військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленко. Вони поділилися думками щодо наслідків допомоги партнерам для України.

Це зміцнить відносини України з партнерами

Ігор Рейтерович не схильний вважати, що залучення українських фахівців для збивання іранських "шахедів" у країнах Перської затоки може вплинути саме на переговори.

Це надто різні питання. І для росіян це як червона ганчірка. А от для налагодження кращих відносин з партнерами це дійсно добре. Бо у нас є досвід, ми реально можемо допомогти. І отримати у відповідь більше потрібної нам допомоги, — зазначив Рейтерович

"Історичний фінт" як можливість для України

Олександр Коваленко вважає, що якщо українські фахівці надаватимуть допомогу у боротьбі з іранськими дронами у Перській затоці, це буде цікавим прецедентом. Він нагадав — що у 2022 році ми просили НАТО закрити небо над Україною, а тепер НАТО просить Україну закривати небо над Перською затокою. Він назвав це "цікавий історичний фінт". Коваленко пееконаний, що це, безумовно, посилить позиції України на мирних переговорах.

Безумовно, посилить, бо це демонстрація в якомусь сенсі навіть залежності країн, які не готові протидіяти таким загрозам, як удари "шахедами", ракетні удари. А Україна може у цьому допомогти. У нас є інструментарій допомоги … У Росії є інструментарій шантажу, ультиматумів і диктату своїх умов, а в нас є можливості допомоги тим, хто є посередником та арбітром на цих перемовинах, — пояснив оглядач

За його словами, позиції того, хто допомагає, набагато сильніші, аніж позиції того, хто намагається розмовляти мовою шантажу. Коваленко додав, що Україні важливо встигнути показати себе з кращого боку в цій ситуації.

Проте, питання в тому, каже він, чи зможе Україна виділити для допомоги партнерам ресурс, якого не вистачає нам самим. Адже те, що відбувається у Перській затоці, "це квіточки у порівнянні з тим, що переживаємо кожного разу ми".

Тому для наших сил протиповітряної оборони, операторів дронів і так далі, якщо буде виділено такі підрозділи для прикриття країн на Близькому Сході, це буде така собі ротаційна відпустка, назвемо це так. Нам потрібні ці хлопці, як й усі засоби для перехоплення і протидії загрозам не менше, ніж на Близькому Сході, а навіть більше, — сказав Коваленко

Раніше "Телеграф" розповідав, що у відповідь на атаку США та Ізраїлю Іран почав бити по сусідніх країнах. За два дні випущено більше 450 ракет та понад 350 дронів. Блогер Роман Шрайк зазначив, що це може негативно вплинути на постачання ракет для ППО, які отримує Україна від партнерів.