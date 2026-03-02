Підтоплено села, поля та городи. Яким регіонам загрожують повені (карта)

З'явились перші відео наслідків

В Україні фіксується велика кількість підтоплень сіл, полів та присадибних ділянок після розставання снігу. На заході, частково в центрі, півдні та півночі річки виходять з берегів.

Про це розповідають користувачі у Тік Ток. Як видно на відео, подекуди підтоплення вже наробили великої шкоди.

Адже вода не просто стоїть на полях та городах, а дістається до дворів та вулиць. Відомо, що повені зафіксували на Рівненщині, Одещині та заході України. Такі підтоплення можуть нести загрозу не тільки врожаю, а й будинкам та людям.

Укргідрометцентр вже попередив українців, що 02-05 березня через танення снігу річка Південний Буг та її притоки, річка Інгул, Тилігул можуть вийти з берегів. У Вінницький, Кіровоградській, Черкаській, Одеській, Миколаївській областях оголошено І рівень небезпеки — жовтий, біля річки Кодима, Миколаївщина, ІІ рівень небезпеки — помаранчевий.

Карта зон, яким загрожують повені. Дані: Укргідрометцентр

Окрім того, є загроза для околиць суббасейну Прип'яті, Західного Бугу, Стира, Полтави, Солокії. Йдеться про Львівську, Волинську області.

Експерти попереджали про загрозу повеней

Як зазначав еколог та біолог Олег Листопад, цього року небезпека стосується практично всієї території України. Адже за останні десятиліття Україна втратила значну частину природних "губок", які раніше стримували воду. Осушені болота, знищені торфовища та забудовані заплави більше не можуть приймати надлишки вологи. Тому вода практично без перешкод потрапляє у річки й миттєво піднімає їх рівень.

"Повені цього року будуть. Усі регіони під загрозою. Більше вам ніхто нічого не скаже, бо прогноз — діло невдячне. А от що робити — це інше питання: відновлювати болота, торфовища, заплави річок. Вони акумулюють вологу", — каже експерт.

