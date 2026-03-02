Реконструкція вже триває. Коли аеропорт "Вінниця" зможе відновити роботу

Об’єкт не зможе відновити роботу до завершення реконструкції та сертифікації

Навіть після настання умов для відновлення цивільного авіасполучення, аеропорт "Вінниця" не зможе відразу почати роботу. Наразі триває його реконструкція.

Відновлення польотів стане можливим після проведення низки необхідних заходів. Про це йдеться у відповіді директора КП "Аеропорт Вінниця" Володимира Ніценко на інформаційний запит "Телеграфа".

Що потрібно знати:

Аеропорт у Вінниці поки що не готовий до відновлення польотів

Там триває реконструкція аеродрому та аеровокзального комплексу

Почати роботу він зможе після введення його в експлуатацію та сертифікації

Зазначається, що відповідно до постанови Кабінету міністрів №126 від 23 лютого 2016 року на об'єкті проводяться будівельні роботи. Зокрема ремонт аеродрому та аеровокзального комплексу.

"Поновлення польотів з аеропорту "ВІННИЦЯ" буде здійснюватися після завершення виконання робіт та введення його в експлуатацію відповідно до чинного законодавства, виконання організаційних заходів та сертифікації", — йдеться у документі.

Де знаходиться аеропорт

Аеродром Вінниця (Гавришівка) розташовується за 7,5 км на схід від залізничної станції Вінниці та за 10 км від центру міста. Він знаходиться в центрі України, та має зручну транспортну розв’язку (автомобільну та залізничну) для перевезення пасажирів та вантажів як по Україні, так і за кордон.

