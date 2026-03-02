Питання часу: чи залишиться Україна без ППО "Patriot" через Іран, пояснив воєнний експерт

Участь США у військовій операції на Близькому Сході матиме свої наслідки

Ситуація на Близькому Сході дійсно може вплинути на постачання Україні боєприпасів, зокрема, й ракет ППО Patriot від США. Особливо якщо операція Вашингтона та Ізраїля проти Ірану не скінчиться протягом місяця.

Про це "Телеграфу" розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. За його словами, наразі мета США — це змінити владу в Ірані на більш лояльну до Штатів та менш прихильну до Китаю та Росії.

"Зробити це ймовірніше вдасться через протести, а не військово-сухопутну операцію. Наразі для її розвитку немає потенціалу", — каже експерт.

Коваленко пояснює, що коли ситуація з Іраном врегулюється, тоді й потенційна проблема з Patriot зникне. Адже наразі дійсно можна говорити, що США через свою залученість у військові дії не зможуть постачати Україні те, що обіцяють. Фактично — це питання місяця.

Patriot

За словами експерта, якщо США протягом місяця врегулюють ситуацію і вийдуть з операції, тоді проблеми найімовірніше не буде. Але якщо ситуація складеться іншим чином, тоді Україну можуть чекати певні труднощі.

"Може виникнути відповідний дефіцит, оскільки в цих ракетах будуть зацікавлені і в Саудівській Аравії, і в Об'єднані Арабські Емірати, і Ізраїлю вони потрібні будуть. Все залежатиме від того, як швидко вирішиться конфлікт", — каже Коваленко.

Як швидко може закінчитись операція проти Ірану

На думку експерта, прогнозувати ситуацію в Ірані вкрай важко. Адже на Близькому Сході навіть політика та суспільство інші, особливо якщо говорити про тиранію чи диктатуру. Але не все так погано, як можна подумати, адже в будь-якій тиранії та диктатурі є свої моменти пов'язані, наприклад, з партійними групами, з клановими або родинними групами впливу.

Тому в Ірані цілком на ситуацію можуть вплинути й внутрішні проблеми, а особливо боротьба за владу. Не можна відкидати й повернення світського королівства, яке панувало у 70-ті роки.

"Деякі регіони Ірану, особливо західні, південно-західні, можуть навіть відколотися. Або ситуація перейде в громадянську велику затяжну війну, як, наприклад, було в Сирії", — резюмує Коваленко.

