Святкові ціни в "Аврорі": що можна купити до 8 березня за чудовими знижками

Марина Бондаренко
Є вибір з 10 товарів

У мережі магазинів "Аврора" діють вигідні знижки до 8 березня. Напередодні свята покупці можуть придбати товари для догляду та подарунки зі знижками до майже 40%.

Деякі позиції подешевшали майже наполовину, тож це гарна нагода підготуватися до Міжнародного жіночого дня. Список підготував "Телеграф".

Серед акційних пропозицій:

  • дзеркало настільне дерев’яне прямокутне — 88 грн (-37%);
  • скраб-пілінг для тіла Liora Flowers — 99 грн (-23%);
  • дзеркало двостороннє Lovit Bloom №7 — 49 грн (-36%);
  • олія для кутикули Lovit — 24 грн (-38%);
  • сироватка для обличчя RE.CARE — 199 грн (-23%);
  • пінка для вмивання RE.CARE — 129 грн (-24%);
  • спрей-кондиціонер для волосся — 64 грн (-24%);
  • маска для губ Lovit — 24 грн (-38%);
  • маска для губ RE.CARE Night Repair — 149 грн (-21%);
  • маска для тіла Sakura Glow — 149 грн (-21%).
Які подарунки можна купити в "Аврорі" до 8 березня
Що купити в "Аврорі". Фото: Телеграф

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що напередодні 8 березня в популярних магазинах стартували святкові знижки та спеціальні пропозиції на популярні товари. За подарунками також можна зайти в "АТБ".

