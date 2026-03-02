Святкові ціни в "Аврорі": що можна купити до 8 березня за чудовими знижками
-
-
Є вибір з 10 товарів
У мережі магазинів "Аврора" діють вигідні знижки до 8 березня. Напередодні свята покупці можуть придбати товари для догляду та подарунки зі знижками до майже 40%.
Деякі позиції подешевшали майже наполовину, тож це гарна нагода підготуватися до Міжнародного жіночого дня. Список підготував "Телеграф".
Серед акційних пропозицій:
- дзеркало настільне дерев’яне прямокутне — 88 грн (-37%);
- скраб-пілінг для тіла Liora Flowers — 99 грн (-23%);
- дзеркало двостороннє Lovit Bloom №7 — 49 грн (-36%);
- олія для кутикули Lovit — 24 грн (-38%);
- сироватка для обличчя RE.CARE — 199 грн (-23%);
- пінка для вмивання RE.CARE — 129 грн (-24%);
- спрей-кондиціонер для волосся — 64 грн (-24%);
- маска для губ Lovit — 24 грн (-38%);
- маска для губ RE.CARE Night Repair — 149 грн (-21%);
- маска для тіла Sakura Glow — 149 грн (-21%).
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що напередодні 8 березня в популярних магазинах стартували святкові знижки та спеціальні пропозиції на популярні товари. За подарунками також можна зайти в "АТБ".