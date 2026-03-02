Святкові ціни в "Аврорі": що можна купити до 8 березня за чудовими знижками

Є вибір з 10 товарів

У мережі магазинів "Аврора" діють вигідні знижки до 8 березня. Напередодні свята покупці можуть придбати товари для догляду та подарунки зі знижками до майже 40%.

Деякі позиції подешевшали майже наполовину, тож це гарна нагода підготуватися до Міжнародного жіночого дня. Список підготував "Телеграф".

Серед акційних пропозицій:

дзеркало настільне дерев’яне прямокутне — 88 грн (-37%);

скраб-пілінг для тіла Liora Flowers — 99 грн (-23%);

дзеркало двостороннє Lovit Bloom №7 — 49 грн (-36%);

олія для кутикули Lovit — 24 грн (-38%);

сироватка для обличчя RE.CARE — 199 грн (-23%);

пінка для вмивання RE.CARE — 129 грн (-24%);

спрей-кондиціонер для волосся — 64 грн (-24%);

маска для губ Lovit — 24 грн (-38%);

маска для губ RE.CARE Night Repair — 149 грн (-21%);

маска для тіла Sakura Glow — 149 грн (-21%).

Що купити в "Аврорі". Фото: Телеграф

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що напередодні 8 березня в популярних магазинах стартували святкові знижки та спеціальні пропозиції на популярні товари. За подарунками також можна зайти в "АТБ".