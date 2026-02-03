Український клуб повідомив про втечу футболіста

Гравець зник у Туреччині

У вівторок, 3 лютого, центральний нападник "Вереса" та ексгравець збірної Туреччини U-23 Ерен Айдін самовільно залишив розташування команди. Це сталося на навчально-тренувальному зборі рівненської команди у Туреччині.

Що потрібно знати

"Верес" проводить тренувальний збір у Туреччині

Айдін зник і не виходить на зв’язок

Український клуб зробив заяву

Турецький футболіст не виходить на зв’язок ні з клубом, ні із медичним штабом команди. Про це повідомляє пресслужба "Вереса" в Instagram.

Гравець рівненського "Вереса" Ерен Айдін самовільно покинув розташування команди. Футбольний клуб Верес повідомляє, що сьогодні вранці футболіст самовільно покинув розташування команди під час навчально-тренувального збору в Туреччині. Гравець не виходить на зв’язок ні з керівництвом клубу, ні із медичним штабом. ФК "Верес"

22-річний Айдін приєднався до "Вереса" вільним агентом у вересні 2025 року. У поточному сезоні він зіграв на клубному рівні 11 матчів, відзначившись 1 голом та 3 результативними передачами. До речі, форвард став першим гравцем із Туреччини, який зумів забити гол у чемпіонаті України. До речі, контракт Ерена з українським клубом діє до 30 червня 2028 року.

Додамо, що "Верес" за підсумками першої частини сезону 2025/26 займає 11-те місце в турнірній таблиці УПЛ. Від зони вильоту команду відокремлюють 3 очки.

