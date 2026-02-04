Зірка "Барселони" грає з пов’язкою на руці через дивний ритуал

Сам футболіст мовчить на цю тему

Юний вінгер "Барселони" та збірної Іспанії Ламін Ямаль знову став героєм Синьо-гранатових. 18-річний футболіст допоміг каталонцям пробитися до півфіналу Кубка Короля сезону 2025/26.

Що потрібно знати

Ямаль близько року грає з пов’язкою на руці

Футболіста навіть звинувачували у допінгу через це

Ймовірно, Ламін носить пов’язку як стильний аксесуар або як талісман

Ямаль відзначився голом у чвертьфіналі Кубка Іспанії проти "Альбасете" (2:1). Ламін через холодну погоду грав у рукавичках, хоча ще в січні 2026 року бігав із пов’язкою на руці.

Відеоогляд матчу "Альбасете" — "Барселона"

Загадкова пов’язка на руці Ямаля з’явилася у лютому 2025 року. Каталонський суперклуб не робив жодних заяв із цього приводу, через що фахівці припустили, що Ламін отримав незначну травму. Час минав, а іспанець і не думав знімати пов’язку. Торік у травні колишній лікар "Реала" Ніко Міхич видав теорію змови про те, що футболісти "Барселони" нібито ховають під пов’язками сліди використання допінгу.

Я не знаю, що відбувається, але я хочу сказати, що будь-який лікар знає, що якщо вам потрібен найлегший доступ до вен, він знаходиться на зап’ясті. Я не розумію, чому вони це роблять. Нехай вони заперечують факт допінгу. Нехай кажуть "ні", але поясніть мені, навіщо вони носять пов’язки на зап’ястя. У чому секрет? Це не для того, щоб грати в настільний футбол, чи не так? Я не вірю у тренди. Я не вірю, що гравець грає зі спорядженням, яке розроблене для профілактики травм, лише тому, що воно гарне. Ніко Міхіч

Лікар "Кальярі" Марко Скорку вважає, що футболісти продовжують носити пов’язки навіть після того, як їхні травми були заліковані, через "ритуал".

Ми говоримо про клуби та федерації з дуже суворими протоколами. Логічне списати все це на забобони, ніж на щось пов’язане з внутрішньовенним доступом. Я серйозно. Вважаю, що це швидше пов’язано з думками гравців про те, що він забив із пов’язкою і, отже, хоче зберегти її навіть після успішного лікування. Марко Скорку

Таким чином, Ямаль носить пов’язку на руці як аксесуар або як талісман на удачу. До речі, в мережі навіть можна знайти багато відео, як зробити пов’язку на руку в стилі Ямаля.

Нагадаємо, тренд із пов’язкою на руці ще у 2019 році розпочав у "Реалі" форвард Карім Бензема. Потім за французом почали повторювати інші гравці, включаючи нападника збірної України Артема Довбика. До речі, українець також перев’язував пальці як Ямаль, проте робив це з іншої причини.