"Рівне в Монако?" Скандал із блекаутом у Житомирі набирає обертів

Ситуація дуже непроста. Ми розуміємо, в який час живемо. Ми бачили неодноразові перерви зі світлом. Після останньої ми вже спустились до арбітрів. Ми погодились дати останній шанс відновити світло та дограти цей поєдинок.

Я вважаю, що ми зі свого боку вчинили солідно. Ми домовились дограти до ще одного відключення світла.

Щодо неможливості дограти завтра — ми на це не розраховували. Ми порадились із нашим адміністратором, він сказав, що є проблеми з логістикою. Далі вже є інші інстанції та процедури, як вирішити це питання. Є правила. Будемо чекати, яке рішення буде ухвалено.

Сьогодні догравання не буде. Ми збираємо речі та їдемо додому.