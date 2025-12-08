"Рівне в Монако?" Скандал із блекаутом у Житомирі набирає обертів
Матч чемпіонату України не зіграли через блекаут
Журналіст Володимир Крамар розкритикував спортивного директора "Вереса" (Рівне) Юрія Габовду. Все через ситуацію, що виникла у Житомирі на матчі 15-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) проти "Металіста 1925".
Відповідний коментар Крамар дав на YouTube-каналі BurBuzz. За словами журналіста, керівництво "Вереса" вчинило ганебно.
Ти солідно вчинив? А я слухаю, дивлюся: "Ля ти щуряка. Мама рідна", Та ти будь-якими способами просто візьмеш і вигризеш три очки. У тебе що, у Рівному такого не може статися, чи що? Та ти ж на всю футбольну країну це кажеш. У тебе що все чудово на стадіоні у цьому у Рівному? Ти вже добудував свій стадіон, у тебе усі трибуни працюють. Ти такий офігенний менеджер. Це я так слухаю, думаю, але це ж повернеться вам у тому ж турі таке саме. І так само хтось упреться і скаже: "Чувак, ні, все, йди гуляй. Ми все, три очки наші". Сором, ось реально сором за такого функціонера. Рівно в Монако чи що? Ну, вам воно повернеться. У мене є єдине бажання. Я сподіваюся, що в УПЛ, коли прийдуть усі ці звіти, що там сидять нормальні люди й вони оцінюватимуть це не по-когутячому, а по-чесному.
Нагадаємо, гру "Металіст 1925" — "Верес" було зупинено на 20-й хвилині зустрічі при рахунку 0:0. Причина зупинки – проблема з електрикою. Під час блекауту, пов’язаного з російськими обстрілами, господарям не вдалося увімкнути генератори через перепад напруги. У результаті на стадіоні пропадало освітлення. Долю гри вирішать у кабінетах Української асоціації футболу (УАФ).
"Верес" відмовив "Металісту 1925" перенести гру на наступний день, зіславшись на проблеми з логістикою.
Ситуація дуже непроста. Ми розуміємо, в який час живемо. Ми бачили неодноразові перерви зі світлом. Після останньої ми вже спустились до арбітрів. Ми погодились дати останній шанс відновити світло та дограти цей поєдинок.
Я вважаю, що ми зі свого боку вчинили солідно. Ми домовились дограти до ще одного відключення світла.
Щодо неможливості дограти завтра — ми на це не розраховували. Ми порадились із нашим адміністратором, він сказав, що є проблеми з логістикою. Далі вже є інші інстанції та процедури, як вирішити це питання. Є правила. Будемо чекати, яке рішення буде ухвалено.
Сьогодні догравання не буде. Ми збираємо речі та їдемо додому.
Раніше півзахисник "Шахтаря" Дмитро Криськів звинуватив "Колос" у підлості. Футболіст донеччан вважає, що команда з Київської області спеціально вимикала систему поливу у день матчу з Гірниками.