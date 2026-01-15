Слова знаменитої гімнастки викликали переполох у Росії

На думку Дерюгіної, працювати ми не вміємо, натомість ми виграємо чемпіонати світу. З боку Дерюгіної почалося негарне злослів’я. Я впевнена, що українські гімнастки дуже добре працюють, особливо за нинішніх умов. Я похвалю саме гімнасток, скажу, що вони великі розумниці.

Загалом дуже дивно, що Дерюгіна критикує російських гімнасток. Вони так само старанно працюють, як українські спортсменки. Як би Дерюгіній не було неприємно, але це плоди радянської школи, і вона сама виходець цієї школи. Істотна частина цієї школи гімнастики дісталася як Росії, і Україні, її спадщина, традиції, практики.

Гімнастика – один із найважчих видів спорту з трудомісткості, за кількістю та обсягом тренувань, з травм. У цьому виді спорту неймовірно роботящі діти. Хочу нагадати Дерюгіній, що коли все було нормально між нашими країнами, українські гімнастки тренувалися в Москві та в Ірини Вінер у тому числі. Тому не варто говорити, що російська та українська школи гімнастики чимось суттєво відрізняються, це неправда.