Слова знаменитої гімнастки викликали переполох у Росії
У РФ незадоволені інтерв’ю легенди України
Депутатка Державної думи, олімпійська чемпіонка Світлана Журова розкритикувала президентку Федерації гімнастики України Ірину Дерюгіну. Глава ФГУ не хоче бачити росіян на міжнародних змаганнях.
Що потрібно знати
- Дерюгіна порівняла українських та російських гімнасток
- Ірина також наголосила, що не хоче бачити росіян на змаганнях
- Російська депутатка звинуватила голову української гімнастики у "брехні та лихослів’ї"
Відповідний коментар Журової наводить vseprosport.ru. Світлана назвала слова Дерюгіної "негарним злослів’ям".
На думку Дерюгіної, працювати ми не вміємо, натомість ми виграємо чемпіонати світу. З боку Дерюгіної почалося негарне злослів’я. Я впевнена, що українські гімнастки дуже добре працюють, особливо за нинішніх умов. Я похвалю саме гімнасток, скажу, що вони великі розумниці.
Загалом дуже дивно, що Дерюгіна критикує російських гімнасток. Вони так само старанно працюють, як українські спортсменки. Як би Дерюгіній не було неприємно, але це плоди радянської школи, і вона сама виходець цієї школи. Істотна частина цієї школи гімнастики дісталася як Росії, і Україні, її спадщина, традиції, практики.
Гімнастика – один із найважчих видів спорту з трудомісткості, за кількістю та обсягом тренувань, з травм. У цьому виді спорту неймовірно роботящі діти. Хочу нагадати Дерюгіній, що коли все було нормально між нашими країнами, українські гімнастки тренувалися в Москві та в Ірини Вінер у тому числі. Тому не варто говорити, що російська та українська школи гімнастики чимось суттєво відрізняються, це неправда.
Раніше Дерюгіна заявила, що російські гімнастки не вміють працювати так, як працюють українські. Крім того, вона додала, що українські спортсменки відрізняються одна від одної, а "у Росії вони всі, як "Макдональдз", схожі".
Нагадаємо, Дерюгіна також заявила, що президент Росії Володимир Путін познайомився з олімпійською чемпіонкою з художньої гімнастики Аліною Кабаєвою завдяки Ірині Вінер. Вінер раніше очолювала художню гімнастику в Росії, поки її не прибрала з посади сама Кабаєва.