Відома українська гімнастка стала нареченою китайського баскетболіста (фото)

Михайло Корнілов
Олена Дяченко та Лі Чженху Новина оновлена 01 січня 2026, 17:14
Олена Дяченко та Лі Чженху. Фото Getty Images, instagram.com/diachenko29

Дівчина погодилася на весілля

Українська художня гімнастка Олена Дяченко отримала пропозицію у новорічну ніч. Дівчина сказала "Так!" китайцю Лі Чженху.

Що потрібно знати

  • Дяченко завершила кар’єру у збірній України у 2019 році
  • Олена працює тренером у Китаї
  • Обранцем гімнастки став китайський баскетболіст

Про це спортсменка повідомила сама на своїй сторінці в Instagram. Олена прикріпила до публікації два знімки, на яких вона хвалиться кільцем.

Вона сказала "Так"!

Олена Дяченко

Олена Дяченко
Олена Дяченко/Фото: instagram.com/diachenko29
Олена Дяченко та Лі Чженху
Олена Дяченко та Лі Чженху/Фото: instagram.com/diachenko29
Лі Чженху
Лі Чженху/Фото: instagram.com/lizhenghu6

Дяченко виступала за збірну України з художньої гімнастики. На Універсіаді-2019, своєму останньому турнірі за національну команду, вона виграла 3 срібні нагороди. Крім того, спортсменка блискуче виступала із м’ячем.

Після завершення професійної кар’єри Олена знайшла у собі тренерську жилку. Китаянка Ванг Зілу, підопічна українки, виступала у фіналі Олімпійських ігор-2024, вигравала на етапах Кубка світу та взяла 4 нагороди на чемпіонаті Азії.

Олена Дяченко та Ванг Зілу
Олена Дяченко та Ванг Зілу/Фото: instagram.com/diachenko29
Олена Дяченко та Ванг Зілу

Раніше повідомлялося, що нападник "Динамо" та юнацької збірної України (U-20) Матвій Пономаренко зробив пропозицію своїй дівчині. Це сталося на новорічній вечірці.

