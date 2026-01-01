Відома українська гімнастка стала нареченою китайського баскетболіста (фото)
Дівчина погодилася на весілля
Українська художня гімнастка Олена Дяченко отримала пропозицію у новорічну ніч. Дівчина сказала "Так!" китайцю Лі Чженху.
Що потрібно знати
- Дяченко завершила кар’єру у збірній України у 2019 році
- Олена працює тренером у Китаї
- Обранцем гімнастки став китайський баскетболіст
Про це спортсменка повідомила сама на своїй сторінці в Instagram. Олена прикріпила до публікації два знімки, на яких вона хвалиться кільцем.
Вона сказала "Так"!
Дяченко виступала за збірну України з художньої гімнастики. На Універсіаді-2019, своєму останньому турнірі за національну команду, вона виграла 3 срібні нагороди. Крім того, спортсменка блискуче виступала із м’ячем.
Після завершення професійної кар’єри Олена знайшла у собі тренерську жилку. Китаянка Ванг Зілу, підопічна українки, виступала у фіналі Олімпійських ігор-2024, вигравала на етапах Кубка світу та взяла 4 нагороди на чемпіонаті Азії.
Раніше повідомлялося, що нападник "Динамо" та юнацької збірної України (U-20) Матвій Пономаренко зробив пропозицію своїй дівчині. Це сталося на новорічній вечірці.