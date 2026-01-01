Відома українська гімнастка стала нареченою китайського баскетболіста (фото)

Дівчина погодилася на весілля

Українська художня гімнастка Олена Дяченко отримала пропозицію у новорічну ніч. Дівчина сказала "Так!" китайцю Лі Чженху.

Що потрібно знати

Дяченко завершила кар’єру у збірній України у 2019 році

Олена працює тренером у Китаї

Обранцем гімнастки став китайський баскетболіст

Про це спортсменка повідомила сама на своїй сторінці в Instagram. Олена прикріпила до публікації два знімки, на яких вона хвалиться кільцем.

Вона сказала "Так"! Олена Дяченко

Олена Дяченко/Фото: instagram.com/diachenko29

Олена Дяченко та Лі Чженху/Фото: instagram.com/diachenko29

Лі Чженху/Фото: instagram.com/lizhenghu6

Дяченко виступала за збірну України з художньої гімнастики. На Універсіаді-2019, своєму останньому турнірі за національну команду, вона виграла 3 срібні нагороди. Крім того, спортсменка блискуче виступала із м’ячем.

Після завершення професійної кар’єри Олена знайшла у собі тренерську жилку. Китаянка Ванг Зілу, підопічна українки, виступала у фіналі Олімпійських ігор-2024, вигравала на етапах Кубка світу та взяла 4 нагороди на чемпіонаті Азії.

Олена Дяченко та Ванг Зілу/Фото: instagram.com/diachenko29

Олена Дяченко та Ванг Зілу

