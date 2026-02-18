Дефіцит та підняття цін? Як зупинка експорту дизеля з Угорщини позначиться на українському ринку

Як повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, країна припиняє постачання дизельного пального до України. Воно не буде відновлено, поки не розпочнеться подача нафти трубопроводом "Дружба".

Проте такі дії не зможуть критично вплинути на український ринок пального. Про це в коментарі "Телеграфу" розповів експрезидент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів, експерт з енергетичного ринку Леонід Косянчук.

Що потрібно знати:

Угорщина зупинила постачання дизельного пального в Україну

Глава МЗС Петер Сіярто назвав це "відповіддю на політичний шантаж України"

Такі дії сусідів не повинні спровокувати дефіцит та підняття цін на дизель в Україні

Що відомо про зупинку експорту

Зауважимо, що глава МЗС Угорщини Петер Сійярто наголосив, що рішення про зупинку постачання дизелю повʼязані з тим, що транспортування нафти трубопроводом "Дружба" було припинене 27 січня, (через російський удар по об'єкту "Нафтогазу" в Бродах, — ред.), і з того часу не було відновлене. За словами Сійярто, це політичне рішення, "ухвалене самим президентом України", оскільки немає жодних технічних чи операційних перешкод для відновлення роботи нафтопроводу.

"Це явний політичний шантаж України проти Угорщини, для виконання вимог України. В цілому, це полягає в підтримці Угорщиною війни та дозвіл на використання угорських коштів на війну в Україні", — заявив Сійярто.

Зауважимо, що постачання нафти до Угорщини забезпечується двома трубопроводами. Основну роль відіграє трубопровід "Дружба", який проходить через Україну, тоді як трубопровід "Адрія" в Хорватії є радше додатковим. Так, минулого року країна імпортувала близько 4,9 мільйона тонн сирої нафти через нафтопровід "Дружба", тоді як через Адріатику – лише 400 тисяч тонн.

Сійярто запевнив, що Угорщина має стратегічні запаси нафти, яких вистачить на 96 днів. Водночас угорська нафтопереробна компанія Mol вже звернулася до уряду з проханням поставити на її НПЗ нафту зі стратегічних запасів країни. Наразі йдеться про 250 тисяч тонн сирої нафти.

Чого варто очікувати від припинення експорту

"Для нас уже нічого критичного не може бути. І взагалі, я не впевнений, що припинилися поставки нафти через "Дружбу", навіть після удару росіян по Бродах. Щодо дизеля, то я не думаю, що це критично для України. Просто імпортерам буде потрібно переналаштувати трошки логістику. Не такі там вже критичні об'єми з тої Угорщини ми мали, щоб аж так перейматися", — зазначив Косянчук.

Тому, за його словами, такі дії угорців не повинні вплинути на ресурсне забезпечення українського ринку. Оскільки в Україні ще з 2022 року налагоджені гнучкі логістичні можливості. Водночас він зазначив, що для Угорщини поставки нафти через нафтопровід "Дружба" також не є критичними. В сучасному світі можна швидко переналаштувати імпорт.

"Переналаштують на Польщу, на Литву, на південь. Я не бачу там особливих проблем. Як на мене, то взагалі, якби постачати нафту агресора в недружню країну в період війни — це дурна справа. Хіба що там Брюссель, можливо, наїжджає, що, незалежно від політичної ситуації і від Орбана, Угорщина все-таки член Євросоюзу. І ми нібито не повинні їм перекривати цей кисень", — пояснив експерт.

Леонід Косянчук

Чи виникне в Україні дефіцит ДП

Водночас він зазначив, що точні дані про об'єми імпорту пального в Україну зараз встановити неможливо через війну. Проте, експерт запевнив, що на сьогодні ресурсне наповнення ринку пального відбувається в нормальному режимі.

"Ніякого ні ситуативного, ні іншого дефіциту навіть по закінченню мертвого сезону споживання, я не бачу. І це незалежно від того, що на великих автобазах ніхто нічого не зберігає жодних запасів, бо це дуже небезпечно. Потім ці збитки ніхто вам не компенсує. Важливо, щоб уряд збільшив квоту бронювання з 50 до 75-80% логістичним компаніям, які возять пальне. Бо вже не нема кому їздити на тих бензовозах", — зазначив Косянсук.

Бензовоз. Фото ілюстративне

"Тож важливо розуміти, чи буде дефіцит. Ні, не буде. Чи будуть підійматися ціни? Навряд чи. Тобто, я вважаю, що на сьогодні ринок нафтопродуктів в Україні збалансований і прогнозований, навіть попри на всі ті складнощі, які ми сьогодні маємо і з логістикою, і з виробництвом і таке інше", — резюмував Косянчук.

Які запаси дизеля є в Україні

За даними ЗМІ, у листопаді 2025 року імпорт дизельного пального зріс до 700 тисяч тонн — це рекорд з 2022 року. Приріст у 23%, відносно жовтня, вдалося забезпечити 134 компаніям.

Показники імпорту дизеля в Україну за листопад 2025 року. Інфографіка enkorr.ua

Раніше "Телеграф" розповідав, що з початку 2025 року Будапешт блокує відкриття першого переговорного кластера про вступ України до Європейського Союзу. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан переконаний, що інтеграція України до ЄС принесе війну до Європи.