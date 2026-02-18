На ній налічується понад 850 будинків: де розташована найдовша вулиця України

Вона носить прізвище видатного українського письменника

Найдовша вулиця України — Шевченка у селі на Львівщині. Її можна пройти пішки за 3 години.

Вулиця Шевченка у селі Орів, Трускавецької громади, увійшла до Книги рекордів України, бо простяглась на 14 кілометрів. Про неї написали в "Суспільне".

Табличка з назвою села. Фото: Суспільне

Це єдина вулиця населеного пункту, вздовж якої розміщено 856 будинків. Вона починається біля в’їзної таблички з назвою села і простягається до Горішнього кінця.

Подолати всю вулицю пішки можна приблизно за дві-три години. Автомобілем цю відстань проїжджають орієнтовно за десять хвилин. Через значну протяжність дорога проходить через різні частини села та охоплює значну територію гірської місцевості.

1 грудня 2021 року вулицю офіційно внесли до Книга рекордів України як найдовшу в Україні. Під час фіксації рекорду врахували не лише довжину дороги, а й особливості місцевого рельєфу.

Найдовша вулиця України увійшла до Книги рекордів. Фото: Новини Live

Що відомо про село

Вперше цю це село згадали у 1589 році. За легендою у ті часи, тікаючи від татарських нападів, люди піднялися в гори. На високому гірському хребті вони помітили зелену улоговину з яром посередині і один із них вигукнув: "О, який гарний рів! Давайте тут поселимося". Так, за легендою, і з'явилася назва села.

Село також має кілька місцевих назв:

Горів — давня назва, яка, за народними переказами, використовувалася до XIX століття через розташування поселення на високому ґрунті.

— давня назва, яка, за народними переказами, використовувалася до XIX століття через розташування поселення на високому ґрунті. Погорів або Погорове — назва, що, за однією легендою, виникла після спустошення села під час монгольської навали. Цей варіант також уживався до XIX століття.

або — назва, що, за однією легендою, виникла після спустошення села під час монгольської навали. Цей варіант також уживався до XIX століття. Орове та Оровзе — польськомовні варіанти назви.

