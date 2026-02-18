Економія до 900 грн: у "Сільпо" діють знижки до 60% на популярні товари для дому

Цими товарами користуються майже щодня

У мережі супермаркетів "Сільпо" досить часто діють приємні знижки на побутову хімію та товари для дому. Нині деякі позиції подешевшали майже вдвічі.

"Телеграф" зібрав 10 товарів для дому, які зараз можна купити вигідніше. За дещо можна заплатити на 900 гривень менше.

Серед товарів:

Гель для прання Wash&Free універсальний 5000 г — 194 грн замість 364 грн (економія 170 грн).

— 194 грн замість 364 грн (економія 170 грн). Серветки для прибирання Премія целюлозні 5 шт — 65,40 грн замість 109 грн (економія 43,60 грн).

— 65,40 грн замість 109 грн (економія 43,60 грн). Капсули для прання Wash&Free Universal Жасмин та лаванда 11 шт — 99 грн замість 189 грн (економія 90 грн).

— 99 грн замість 189 грн (економія 90 грн). Таблетки для посудомийних машин Vortex All in 1 150 шт — 999 грн замість 1899 грн (економія 900 грн).

— 999 грн замість 1899 грн (економія 900 грн). Диски для прання Persil Color 13×16,5 г — 229 грн замість 399 грн (економія 170 грн).

— 229 грн замість 399 грн (економія 170 грн). Гель для прання Wash&Free "Гірська свіжість" універсальний 5000 г — 199 грн замість 364 грн (економія 165 грн).

— 199 грн замість 364 грн (економія 165 грн). Набір запасок для валика для чистки одягу 2 шт — 39,99 грн замість 69,99 грн (економія 30 грн).

— 39,99 грн замість 69,99 грн (економія 30 грн). Засіб для підлоги та стін Mr. Proper "Літній лимон" 3 л — 349 грн замість 549 грн (економія 200 грн).

— 349 грн замість 549 грн (економія 200 грн). Гель для прання Persil Active 1,485 л — 299 грн замість 689 грн (економія 390 грн).

— 299 грн замість 689 грн (економія 390 грн). Капсули для прання Persil Color дойпак 35×14 г — 499 грн замість 929 грн (економія 430 грн).

Що купити зі знижками в "Сільпо". Фото: Телеграф

