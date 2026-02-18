Забудете про падіння: один "пшик" цим засобом, і взуття перестане ковзати

Цей метод дозволить зробити підошву взуття "липкою"

Зима в Україні цього року видалася по-справжньому сніговою та суворою. Ожеледиця перетворила тротуари на небезпечну смугу перешкод, де один необережний рух може закінчитися падінням. Щоб почуватися впевненіше на слизьких вулицях, варто знати прості лайфхаки, які допоможуть зробити підошву стійкішою.

Зробити це можна за допомогою простого засобу – лаку для волосся. Детальніше про це розповіли у матеріалі Bustle.

Чим побризкати взуття, щоб не ковзало на льоду

Лак для волосся справді може трохи допомогти при ожеледиці, але важливо розуміти, як саме це працює. Коли ви розпорошуєте лак на гладку підошву, він створює тонкий липкий шар. Цей шар підвищує тертя між взуттям та льодом, тому підошва менше ковзає. Ефект тимчасовий, але в екстреній ситуації може допомогти.

Чим побризкати взуття, щоб не ковзало на льоду

Який лак вибирати? Не орієнтуйтеся на бренд, тому що набагато важливіше характеристики косметичного продукту. Підійде звичайний лак із сильною або надсильною фіксацією. Він містить більше полімерів, які після висихання створюють більш щільну та чіпку плівку.

Перед нанесенням потрібно очистити взуття від бруду та пилу, потім розпорошити лак рівномірним шаром на всю поверхню підошви, особливо на носок та п’яту. Зачекайте 1-3 хвилини, щоб лак висох і лише після цього виходьте надвір.

Лак для волосся допоможе при ожеледиці, Фото: ІІ

Чи шкодить це взуттю? Найчастіше — ні, якщо використовувати лак рівномірно. Він не роз’їдає гуму чи поліуретан. Але при регулярному застосуванні може залишати наліт, який з часом потрібно змивати теплою водою.

Важливо знати, що лак стирається досить швидко, особливо на мокрому снігу. Зазвичай ефекту вистачає на одну прогулянку. Тому використовувати його можна перед виходом на вулицю у сильну ожеледицю, але не обов’язково щодня.

"Телеграф" писав раніше, що українка показала спосіб перемогти ожеледицю за 20 грн. Візьміть це на кухні та надягніть на чоботи.