Вибори неминучі? У мережі жваво обговорюють гучні заяви Залужного

Гострі заяви Залужного спровокували обговорення у медіа, в яких уже говорять про політичні амбіції посла

Свіже інтерв’ю колишнього головкому ЗСУ Валерія Залужного викликало резонанс і зараз його заяви аналізують багато українських експертів, військових та політиків. Дехто вже припустив, що висловлювання у бік Володимира Зеленського могли бути недарма, а стали частиною підготовки до можливих президентських виборів в Україні.

Що потрібно знати:

Заяви Залужного торкнулися дій президента Володимира Зеленського та розподілу ресурсів під час контрнаступу 2023 року

Відомі постаті відзначають можливий політичний підтекст заяв ексголовкому

Дехто критикує Залужного за "лицемірні" коментарі про провальну операцію

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав думки журналістів, політологів, військових, блогерів та інших відомих особистостей щодо висловлювань Валерія Залужного.

Політтехнолог Олексій Голобуцький на своїй сторінці у Facebook опублікував пост, у якому припустив, що у заявах Залужного можливий політичний сигнал та ознака загострення відносин із чинною владою.

Він не виключає, що різкі висловлювання з’явилися саме зараз через можливі вибори, що відбудуться скоро.

"Виглядає так, що Залужний отримав переконливі свідчення, що найближчим часом таки будуть вибори. Не просто ще цього року, а буквально до літа (це те, про що казав Трамп). Отже, в контексті виборів Залужному вже зараз треба позначити свою позицію щодо основних моментів, зокрема теперішньої влади. Навіть якщо це вийде конкретний наїзд на самого Зеленського", — пише він.

Пост Олексія Голобуцького. Скріншот: Facebook

Журналіст Владислав Бовсуновський у своїх соцмережах також дотримується думки, що в Україні незабаром можуть відбутися вибори.

"Ну що вибори в перспективі 6 місяців тепер неминучі", — пише він.

На це йому відповіла журналістка Зоя Звиняцковська. Вона не згодна, що вибори можуть відбутися незабаром, оскільки спочатку має бути припинення війни, а потім ще потрібен час на підготовку до виборів.

"Найближчі пів року нічого не буде точно", — зазначила вона.

Пост Владислава Бовсунівського. Скріншот: Facebook

Нардеп Мар’яна Безугла на своїй сторінці у соціальній мережі Х також висловилася з цього приводу. Вона вважає, що заяви Залужного є передвиборчою кампанією.

Пост Мар’яни Безуглої. Скріншот: Х

Блогер Андрій Плахонін у своїх соцмережах коротко та іронічно прокоментував слова Залужного про те, що у 2023 році не вистачило ресурсів і контрнаступ був зірваний.

"Ресурсів вистачило лише на захист дисертації", — написав він.

У цьому випадку блогер згадав про ситуацію у 2023 році. Тоді головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний захистив дисертацію з права. Дехто тоді дорікнув за це головкому. Вони висловили думку, що це було недоречно під час війни.

До слова, ключові слова, зазначені в системі, свідчать про те, що дисертація пов’язана з військовою дисципліною, дисциплінарними провинами та стягненнями.

Пост Андрія Плахоніна. Скріншот: Facebook

Ветеран, громадський активіст та член команди Protez Foundation Олег Симороз визнав заяви Залужного "лицемірними".

"Розумію політичне бажання пана Залужного відмежуватися від тієї провальної операції, але він є її частиною не менше Зеленського, це також реальність. Тому як мінімум його коментар західній пресі просто лицемірний, а взагалі по-людськи, треба покаятися перед людьми, які підривалися тоді на мінах, втрачаючи здоров’я та побратимів через чиєсь недолуге планування…", — пише він.

Пост Олега Симороза. Скріншот: Х

Полковник Збройних сил України та блогер Анатолій Штефан "Штірліц" на своїй сторінці в соцмережі Х розкритикував спроби, на його думку, атакувати Залужного у медіапросторі та поставив під сумнів заклики до "єдності".

"Єднатися з ким? Хто тобі ножа в спину при кожній нагоді встромляє?", — запитав він.

Пост Анатолія Штефана. Скріншот: Х

Передісторія

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний в інтерв’ю Associated Press заявив, що план контрнаступу 2023 року не був реалізований належним чином, оскільки президент Володимир Зеленський та інші чиновники не виділили необхідних ресурсів.

Залужний каже, що спочатку планувалося зібрати війська у "один кулак", щоб звільнити частину Запорізької області, де розташована Запорізька АЕС. Далі за планом просування військ на південь до Азовського моря.

Валерій Залужний. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Ці дії передбачали перерізання сухопутного коридору, за допомогою якого ворог забезпечує тимчасово окупований Крим. Згідно з заявами Залужного, для успішного результату необхідна була концентрація сил та тактична несподіванка. Але натомість війська розпорошили на широкій ділянці фронту, що своєю чергою послабило ударні можливості.

