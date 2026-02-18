Десять років шлюбу і двоє дітей. Який вигляд має дружина українського бійця "Калини"

Легендарний захисник Маріуполя не приховує своїх близьких

Заступник командира 1-го корпусу Національної гвардії та один із командирів "Азова" Святослав Паламар із позивним "Калина" — людина сімейна.

Що потрібно знати:

У 2025 році військовий Святослав Паламар поділився історією своєї сім’ї

З дружиною Антоніною він познайомився у Львові понад 10 років тому

У пари двоє дітей – син Лук’ян і дочка Квітослава

Минулого року в інтерв’ю Дмитру Гордону боєць розповів більше про своє особисте життя. Його дружину звуть Антоніна, вона мама двох їхніх дітей. Пара познайомилася у Львові, а 16 січня 2026 року відзначила 10-річчя шлюбу.

Нас познайомили друзі. Знайомство буквально за декілька днів переросло в щось більше, в кохання. Але потім війна, Маріуполь. І Тонічка приїхала до мене в Маріуполь у 15 році. Там вже народився син Лук'янчик. Ну, їй було не страшно поїхати. Батьки не хотіли відпускати її, звісно. Вона багато чого пережила зі мною, це ж дружина військового Святослав Паламар

"Калина" із дружиною Антоніною Паламар. Фото: instagram.com/sv.iatoslav_palamar "Калина" із дружиною Антоніною Паламар. Фото: instagram.com/sv.iatoslav_palamar

2023 року боєць вдруге став батьком — Антоніна народила дочку Квітославу. У цей час він перебував у Туреччині після звільнення з полону: 8 липня 2023 року захисники "Азовсталі" повернулися до України. За словами Святослава, ім’я доньки обрали на честь американської співачки з українським корінням Квітки Цісик. А ім’я синові йому підказав сон.

Мені приснилося, що дружина вагітна і що в нас буде син. І я знаю, як його назвати боєць "Калина"

За словами Святослава, зараз його дружина повністю присвятила себе дітям та знаходиться у безпечному місці. Крім того, його свекор — теж військовий, який брав участь у боях під Бахмутом, нині служить у Нацгвардії.

За словами 43-річного військового, у його сина зараз період зацікавленості, і він хоче стати блогером. Він зазначив, що віддав Лук’яна у пласт, де йому пов’язали жовту краватку, і де дитина стала дисциплінованішою. Хлопчик навчається у третьому класі та захоплюється спортом.

Щодо дочки, то Паламар розповів, що його Квітослава ще зовсім маленька й Антоніна постійно з нею. При цьому дитина дуже жвава і в неї вже є здібності до музики.

