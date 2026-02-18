Рус

Їх було двоє: скільки заплатили керівникам майже окупованої області України

Галина Михайлова ,
Керівники Луганської області
Керівники Луганської області. Фото Колаж "Телеграф"

Чинний голова області вже керував адміністрацією

За 2025 рік Луганська область мала двох очільників. Початок року — з Артемом Лисогором, але з 17 квітня область очолив Олексій Харченко. Разом вони отримали за 2025 рік понад мільйон гривень нарахувань, проте "на руки" — меншу суму. При цьому Луганщина окупована щонайменше на 95%.

Що потрібно знати:

  • Луганська обласна військова адміністрація продовжує роботу
  • Матеріальної допомоги обидва керівники не отримували
  • Після оподаткування на двох виплачено понад 827 тисяч гривень

Як стало відомо у відповіді Луганської ОДА / ОВА на запит "Телеграфа", Артем Лисогор з січня по квітень мав нарахований посадовий оклад у розмірі 361 484,40 грн, виплачено "на руки" — 278 342,98 грн. Олексій Харченко за квітень–грудень 2025 року мав нарахування 713 814,91 грн посадового окладу, а виплачених — 549 637,48 грн.

Обидва чиновники не отримували матеріальну допомогу. Загалом за 2025 рік очільники Луганщини отримали:

  • нараховано — 1 075 299,31 грн
  • виплачено після оподаткування — 827 980,46 грн.
Відповідь на запит про зарплату голови Луганської ОВА в 2025 році
Відповідь на запит "Телеграфа"

Що відомо про чинного очільника області Олексій Харченко

Олексій Харченко
Олексій Харченко

Харченко народився в Узбекистані, має три вищі освіти та науковий ступінь доктора юридичних наук. У 2020 році був обраний до Житомирської міської ради 8-го скликання від партії "Слуга народу". Був заступником голови фракції. Повноваження припинив за власним бажанням. З 2021 року очолював Сіверськодонецьку міську військово-цивільну адміністрацію. З 2023 по вересень 2024 року обіймав посаду начальника Сіверськодонецької міської військової адміністрації. Від квітня 2025 року очолює Луганську ОДА/ОВА.

Раніше "Телеграф" розповідав, що очільник Львівської області Максим Козицький заробив майже 1,5 млн гривень. Майже така зарплата у очільника Хмельницької області.

