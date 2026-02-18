Їх було двоє: скільки заплатили керівникам майже окупованої області України
-
-
Чинний голова області вже керував адміністрацією
За 2025 рік Луганська область мала двох очільників. Початок року — з Артемом Лисогором, але з 17 квітня область очолив Олексій Харченко. Разом вони отримали за 2025 рік понад мільйон гривень нарахувань, проте "на руки" — меншу суму. При цьому Луганщина окупована щонайменше на 95%.
Що потрібно знати:
- Луганська обласна військова адміністрація продовжує роботу
- Матеріальної допомоги обидва керівники не отримували
- Після оподаткування на двох виплачено понад 827 тисяч гривень
Як стало відомо у відповіді Луганської ОДА / ОВА на запит "Телеграфа", Артем Лисогор з січня по квітень мав нарахований посадовий оклад у розмірі 361 484,40 грн, виплачено "на руки" — 278 342,98 грн. Олексій Харченко за квітень–грудень 2025 року мав нарахування 713 814,91 грн посадового окладу, а виплачених — 549 637,48 грн.
Обидва чиновники не отримували матеріальну допомогу. Загалом за 2025 рік очільники Луганщини отримали:
- нараховано — 1 075 299,31 грн
- виплачено після оподаткування — 827 980,46 грн.
Що відомо про чинного очільника області Олексій Харченко
Харченко народився в Узбекистані, має три вищі освіти та науковий ступінь доктора юридичних наук. У 2020 році був обраний до Житомирської міської ради 8-го скликання від партії "Слуга народу". Був заступником голови фракції. Повноваження припинив за власним бажанням. З 2021 року очолював Сіверськодонецьку міську військово-цивільну адміністрацію. З 2023 по вересень 2024 року обіймав посаду начальника Сіверськодонецької міської військової адміністрації. Від квітня 2025 року очолює Луганську ОДА/ОВА.
Раніше "Телеграф" розповідав, що очільник Львівської області Максим Козицький заробив майже 1,5 млн гривень. Майже така зарплата у очільника Хмельницької області.