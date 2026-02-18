Обвал цін в "АТБ": 10 товарів та продуктів, на які діють знижки не менше 40%

Під акцію потрапили солодощі, напої та побутова хімія

У мережі супермаркетів "АТБ" діє хвиля знижок на популярні товари та продукти. Частина продукції подешевшала щонайменше на 40%, а окремі позиції втратили майже половину вартості.

Акції поширюються як на продукти харчування, так і на побутову хімію. "Телеграф" підготував список.

Список товарів зі знижками не менше 40%:

Засіб мийний Gala Aqua Pud 1,8 кг — 199,90 грн (було 340,40 грн, економія 140,5 грн, -41%).

— 199,90 грн (було 340,40 грн, економія 140,5 грн, -41%). Рідкий засіб для прання Shmip 1,82 л — 132,80 грн (було 224,80 грн, економія 92 грн, -40%).

— 132,80 грн (було 224,80 грн, економія 92 грн, -40%). Морська капуста "Розумний вибір" 0,5 кг — 40,70 грн (було 68,20 грн, економія 27,50 грн, -40%).

— 40,70 грн (було 68,20 грн, економія 27,50 грн, -40%). Кава Carte Noire розчинна 140 г — 249,90 грн (було 501,50 грн, економія 251,60 грн, -50%).

— 249,90 грн (було 501,50 грн, економія 251,60 грн, -50%). Чай Graff чорний байховий — 30,90 грн (було 57,30 грн, економія 26,40 грн, -46%).

— 30,90 грн (було 57,30 грн, економія 26,40 грн, -46%). Шоколад Roshen Aerated карамель 80 г — 37,50 грн (було 63,80 грн, економія 26,30 грн, -41%).

— 37,50 грн (було 63,80 грн, економія 26,30 грн, -41%). Шоколад Roshen Aerated молочний 80 г — 37,50 грн (було 63,80 грн, економія 26,30 грн, -41%).

— 37,50 грн (було 63,80 грн, економія 26,30 грн, -41%). Шоколад Roshen Aerated чорний 80 г — 37,50 грн (було 63,80 грн, економія 26,30 грн, -41%).

г — 37,50 грн (було 63,80 грн, економія 26,30 грн, -41%). Кава Jacobs Monarch розчинна 280 г — 399,90 грн (було 681,70 грн, економія 281,80 грн, -41%).

— 399,90 грн (було 681,70 грн, економія 281,80 грн, -41%). Кава Jacobs Monarch мелена 230 г — 174,90 грн (було 297,60 грн, економія 122,70 грн, -41%).

Список з 10 товарів та продуктів. Фото: Телеграф

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в "Сільпо" впали ціни на яйця.